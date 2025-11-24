Hace tres años se disparó en la boca y ahora se fue de la casa y no hay noticias de él

Un adolescente de 17 años es buscado intensamente por la Policía de la Ciudad desde el sábado, cuando su familia lo vio por última vez irse de su casa con otro joven. Su celular aparece como apagado. Vestía bermudas claras, buzo negro y zapatillas blancas, y tiene sendos piercings en la nariz y en la ceja derecha. Tiene prescripta medicación psiquiátrica y necesita tomarla imperiosamente.

No se trata de cualquier adolescente. Su vida está atravesada desde hace tres años por el drama. Benjamín Ioshua Velozo se disparó un tiro en la boca en un extraño episodio, en 2022 fue encontrado en el terraplén del ferrocarril Mitre, cerca de la calle Salguero. Nunca se supo cómo consiguió el arma ni cuál fue la motivación que tuvo para apretar el gatillo. No hubo nadie imputado.

En ese momento cursaba el primer año en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, el Lengüitas. A la hora de entrar enfiló hacia otro lado; a media mañana logró enviarle un mensaje de video a su padre, una toma dramática desde el piso. Los médicos le salvaron la vida, le colocaron una placa de titanio en la cabeza y luego de varias semanas internado, el chico fue dado de alta. Pero todo parece indicar que ahí no terminaron sus problemas.

El sábado, Benjamín se encontró con un amigo y se fue. Ya no regresó a su casa. Todo intento de comunicación con él fue infructuoso: su celular aparece apagado, no se sabe si porque se quedó sin batería o porque fue apagado intencionalmente.

Benjamín Ioshua Velozo

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la familia Velozo informó que el adolescente está bajo un tratamiento médico psiquiátrico, lo que intensifica la urgencia de su aparición.

Daniela, la madre del chico, relató a los medios la preocupación por su estado anímico. “Estaba muy preocupado, lo vi muy angustiado por algo, pero no me quería decir por qué. Él toma medicación psiquiátrica“, explicó.

Los padres del adolescente confirmaron que no es la primera vez que Benjamín desaparece.

Al momento de su desaparición, Benjamín vestía una bermuda de color claro hasta las rodillas, buzo negro y zapatillas Topper blancas. Como característica distintiva, tiene un piercing en la narina izquierda y otro en la ceja derecha.

La Policía de la Ciudad intervino en el caso y en la actualidad releva cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar reconstruir el recorrido del joven, al tiempo que recaba testimonios en el entorno del adolescente desaparecido.