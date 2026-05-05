Detuvieron al ladrón que robó a un niño de 12 años cuando iba a la escuela
El asalto, ocurrido en la localidad de Tolosa, quedó registrado por una cámara de seguridad
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La Policía bonaerense detuvo este martes al ladrón que asaltó a un niño de 12 años cuando se dirigía a la escuela en la localidad de La Plata, Tolosa. El hecho ocurrió el primero de mayo alrededor de las 6.30, en la calle 29, entre 529 y 530, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
La detención tuvo lugar en la zona 136 y 524 en La Plata, situada en los límites entre los barrios de San Carlos y Hernández. En el operativo secuestraron prendas de vestir que habrían sido las utilizadas por el acusado al momento de cometer el delito, según informó 0221.com.ar.
El ladrón, de 27 años, será indagado en las próximas horas por el delito de robo agravado.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Otras noticias de Inseguridad en el conurbano
La Plata. Un ladrón tiró al piso a un niño de 12 años para robarle cuando iba a la escuela: le sacó hasta el buzo
Un muerto, un detenido y un prófugo. Delincuentes entraron a robar a una casa en La Matanza y chocaron mientras escapaban a los tiros de la policía
Murió camino al hospital. El momento en el que un grupo de ladrones disparó a quemarropa a un joven de 21 años que volvía de la facultad
Más leídas de Seguridad
- 1
Violencia de género: detuvieron a un hombre por amenazar a su pareja con un cuchillo e incendiar su casa
- 2
Cuatro muertos y tres heridos por un choque entre dos autos cerca de Sierra de la Ventana
- 3
Discutían por un vehículo mal estacionado, buscó un arma y mató a su vecino
- 4
Qué se sabe de Nahuá Santos Riquelme, el chico de seis años que desapareció en Corrientes y qué dijo su mamá