Detuvieron al ladrón que robó a un niño de 12 años cuando iba a la escuela

La Policía bonaerense detuvo este martes al ladrón que asaltó a un niño de 12 años cuando se dirigía a la escuela en la localidad de La Plata, Tolosa. El hecho ocurrió el primero de mayo alrededor de las 6.30, en la calle 29, entre 529 y 530, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La detención tuvo lugar en la zona 136 y 524 en La Plata, situada en los límites entre los barrios de San Carlos y Hernández. En el operativo secuestraron prendas de vestir que habrían sido las utilizadas por el acusado al momento de cometer el delito, según informó 0221.com.ar.

El ladrón, de 27 años, será indagado en las próximas horas por el delito de robo agravado.

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