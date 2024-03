Escuchar

Cuando se enteró de que su padre había abusado de su hija, A. V. B. sintió un “estupor absoluto”. Enfurecida, lo encaró. La primera respuesta que recibió fue: “No hice nada”. Gritó y le pidió que dijera la verdad. Entonces, Humberto A. B. espetó: “Hice lo que me pareció normal, lo mismo que me hicieron a mí. Me violaron a los seis años”. Poco después, su madre, la abuela de la víctima, le dijo que había sido una exagerada, que si bien él había reconocido todo, estaba tranquilo.

Los abusos sexuales de los que fue víctima M. A. C. comenzaron cuando apenas tenía cuatro años. Ahora tiene 34. Fueron siete años de sometimientos. Se animó y pudo hacer la denuncia en 2021. La Justicia determinó la prescripción de la acción penal, pero no el sobreseimiento del abuelo, el acusado.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, después de rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del imputado, “habilitó la instancia jurisdiccional para garantizar el derecho a la verdad”.

Y en un “juicio por la verdad”, el juez Vitale declaró a Humberto A. B. responsable de los delitos de “abuso deshonesto agravado en concurso real con corrupción de menores agravada” y “abuso sexual gravemente ultrajante agravado en concurso con corrupción de menores agravada”.

Fuentes judiciales afirmaron que se trató del primer juicio por la verdad que “adquirió firmeza”. En el proceso, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por José Luis Juárez, que llevó adelante la acusación junto con la abogada Constanza García, que representó a la víctima en su rol de particular damnificada.

Según el expediente judicial, los abusos comenzaron en 1993 y continuaron hasta 2000. Humberto A. B., después de someter sexualmente a su nieta, la amenazaba y le decía que si contaba lo sucedido le podía pasar algo malo a ella y a sus padres.

“ El acusado le decía a la víctima que no tenía sentido decir nada porque sus padres se iban a poner tristes y, además, no tenía sentido porque a ella le gustaba ”, según se desprende de la resolución del juez Vitale, a la que tuvo acceso LA NACION.

Según el expediente, el Humberto A. B. no solo manoseó a su nieta en sus partes íntimas, también se masturbó delante de ella y la violó.

Cuando hizo la denuncia, M. A. C. “exhortó” a la Justicia a que investigue los abusos y explicó que se animó a contar todo después de los 30 años por su “salud mental”.

La víctima era una niña cuando comenzó a ser abusada por su abuelo materno Archivo

El juez Vitale valoró en su resolución un informe psiquiátrico donde se sostuvo que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos y que reconoció los hechos denunciados. En el estudio se afirmó: “[Humberto A. B.] Presenta una personalidad sin rasgos psicóticos, con rasgos narcisistas y psicopáticos, justificando lo sucedido, naturalizando los hechos, sabiendo que realizaba un acto de carácter sexual con un menor quien no puede dar su consentimiento”.

En su resolución, el juez Vitale sostuvo: “Con base a la prueba incorporada a la investigación, entiendo por probados los hechos ocurridos entre 1993 y 2000 por parte Humberto A. B. en perjuicio de su nieta M. A. C. quien tuviera en ese momento entre cuatro y 12 años, y por los cuales fuera imputado por el fiscal Juárez”

En la parte resolutiva, el magistrado también hizo responsable al Estado nacional “ante la omisión de cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto de la prevención, investigación y sanción de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescente”.

Temas Abuso de menores