Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020 • 20:28

Una amiga y vecina de Camila Tarocco, la joven de 26 años hallada asesinada en Moreno tras haber permanecido 11 días desaparecida, afirmó que la noche previa a la desaparición, la víctima le dijo a su exnovio, Ariel González, que está detenido por el femicidio, que se iba a ir a vivir a lo de una amiga porque tenía miedo debido a que días antes le habían robado en su vivienda.

"La noche previa cené en su casa con ella y con Ariel y después tuvimos una charla en la que Camila me dijo que se iba a pedir un flete y se iba a ir a vivir a lo de su amiga Rocío", contó esta tarde Haydeé, una amiga de la víctima, en declaraciones al canal Telefé.

Según Haydeé, Camila había sufrido un robo en su casa días atrás y tenía mucho miedo de que pudiera volver a pasarle algo, por lo que Ariel González, a pesar de que era su exnovio y aunque la víctima lo había denunciado por violencia de género, se había ofrecido a "protegerla".

Crédito: Facebook

"Durante esa charla él no manifestó ningún tipo de violencia, nada. Hoy me doy cuenta de que estaba comiendo con el diablo. Ella le dijo que se iba a mudar y él lo tomó tranquilo, por eso yo también me quedé tranquila", explicó.

En un momento de la noche, Camila se fue a duchar a la casa de su amiga y cerca de las 23 regresó a su vivienda, situada a pocos metros de distancia.

"Estaba la policía realizando las rondas por la vigilancia de la cuarentena y ella tenía miedo de ir hasta su casa porque pensó que la policía podía decirle algo. Por eso me acuerdo que eran las 23.23 y yo la miré hasta que ingresó a su casa", dijo la vecina.

Crédito: Facebook

Luego, contó que al día siguiente comenzó a llamar a su amiga por teléfono celular y ya no le contestó.

"Le mandé un Whatsapp y ya no le llegaba, tenía una sola tilde. A las 5.15 le escribí a Ariel y le pregunté si sabía algo de Camila, porque tenía que ver el tema del flete para irse a lo de Rocío, y él me respondió que no sabía nada y que Camila siempre hacía estas cosas de desaparecer, algo que era mentira", dijo.

"Ella nunca hacía esas cosas de no contestar un mensaje. Ella era muy hermosa, una muñeca, brillaba. Yo al principio pensaba que la habían secuestrado y hoy me doy cuenta que en ese momento ya estaba muerta", finalizó.