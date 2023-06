Horas decisivas. Un juez decidirá si L-Gante, definen si sigue preso, lo excarcela o le da la detención domiciliaria

escuchar

Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, espera en un calabozo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes la decisión del juez de Garantías del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez Gabriel Castro, que debe resolver si acepta o rechaza el pedido de excarcelación extraordinaria presentado por su defensa.

En las últimas horas, L-Gante se presentó ante el juez Castro y explicó las razones por las que debía ser beneficiado con la excarcelación extraordinaria, después de que el magistrado le quitó dos agravantes de la acusación inicial, al rechazar la primera solicitud para liberarlo que presentó su primer abogado. El nuevo letrado que lo representa, Juan Pablo Merlos, explicó que “la excarcelación puede ser bajo caución juratoria, es decir de palabra, constituyendo un domicilio, o, subsidiariamente, puede ser con monitoreo electrónico, a través de una tobillera”.

Según el Código de Procedimiento Penal bonaerense, el magistrado tiene hasta este lunes para resolver el pedido de L-Gante. Cuando fue indagado, el compositor de cumbia había dicho que era inocente, que el denunciante había abordado por su propia voluntad su camioneta y que nunca le había apuntado con un arma de fuego. El episodio por el cual quedó preso ocurrió el 27 de mayo pasado.

Con respecto al encuentro entre el magistrado y el acusado, antes de que se dicte un pronunciamiento sobre el pedido de la defensa, fuentes judiciales indicaron que se trató de una audiencia “de visu” y no hubo declaración del acusado.

No obstante, el fiscal Raúl Villanueva y el abogado que representa al denunciante, Leonardo Sigal, se opusieron a que se le otorgue a L-Gante el beneficio de la excarcelación. El letrado anticipó que, en caso de que prospere el pedido de la defensa de Valenzuela, presentará un recurso ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Moreno-General Rodríguez.

La eventual presentación de este recurso dejaría en suspenso la aplicación de la resolución del juez de Garantías. Esto significa que, en caso de que se le conceda la libertad a L-Gante, no podrá salir de la cárcel hasta que la Cámara de Apelaciones revise el recurso que presentará el representante del denunciante.

El abogado que representa a la víctima sostuvo que están vigentes los riesgos procesales en caso de que L-Gante recupere la libertad. Según el letrado, tanto el denunciante como su familia y los testigos fueron amenazados por integrantes del entorno de Valenzuela.

Además, L-Gante tiene pendientes otras cuatro causas penales. Uno de esos sumarios fue elevado a juicio oral un día antes de que fuera detenido, el 6 de junio pasado.

Al describir el hecho en el requerimiento de juicio oral, el fiscal Leandro Ventricelli sostuvo que, “se encuentra acreditado que el 8 de diciembre de 2021 a las 2.15, aproximadamente, Valenzuela [L-Gante], Báez e Ibáñez dañaron la camioneta Toyota RAV gris propiedad de Daniela V. [víctima y denunciante], produciéndole rayones y abolladuras varias”. Todo habría sucedido después de una discusión de tránsito en la ruta 5 y la calle Demaestri, en General Rodríguez”.

“Se demostró también que el 8 de diciembre 2021, a las 2.15, Valenzuela hizo uso de amenazas para amedrentar a Daniela V., con quien previamente había mantenido una discusión de tránsito, manifestándole frases como ‘ya estás marcada, hija de puta, ya te voy a agarrar, ya te voy a encontrar’”, afirmó el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.

Entre las pruebas, Ventricelli tuvo en cuenta la denuncia de la víctima, las declaraciones de una amiga de Daniela V., testigo de lo sucedido, de empleados del Centro de Monitoreo Municipal (COM) de General Rodríguez, de un comisario y oficiales de la policía bonaerense y del dueño de una radio.

“¿Sabes quién soy yo? Hija de puta, ¿qué te haces la loca?”, le habría dicho L-Gante a la víctima, según la denuncia, en el momento de la discusión de tránsito.

Actualmente, L-Gante está detenido, acusado de amenazas simples, privación ilegal de libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y por perpetrarse contra un miembro de un poder público”, pero en una resolución dictada hace cinco días, el juez Castro le quitó los dos agravantes.

Con respecto al agravante del arma de fuego, el magistrado consideró que no se pudo acreditar con el grado de certeza necesaria, la existencia del arma con la que supuestamente L-Gante amenazó a la víctima. Esta circunstancia se habría determinado durante los allanamientos en la casa de Valenzuela y en otros domicilios en los que la policía secuestró réplicas.

Hasta ahora, la Justicia no adoptó ninguna decisión sobre la chacra que L-Gante posee en la localidad de Carlos Keen, en el partido de Luján. Ese campo apareció mencionado en la declaración testimonial de la víctima de la privación ilegal de la libertad por la que fue acusado Valenzuela.

“A ella también la hizo subir [a la camioneta], pero no le apuntó con el arma. Me decía que libere a su gente porque me mataba. Yo le decía que no podía hacer nada, pero él me pedía que llame a alguien. En un momento llamó a alguien y dijo ´vayan para la quinta que llevo un paquete que hay que hacer boleta’, en referencia a mí. Seguía diciéndonos que liberemos a la gente, que si no me mataba y después iba a ir a buscar a mi familia. Llamaba a su gente diciendo que iba para la quinta, que tenía que hacer cagar a un gil”, declaró el denunciante en el expediente.

La propiedad a la que hace referencia L-Gante y que adquirió de buena fe, mediante una cesión de derechos que le hizo un integrante de su entorno y que figura en el registro notarial de una escribanía de San Martín, se trata de un predio que el amigo de Valenzuela le habría usurpado a un sindicato y luego, se lo vendió a L-Gante.

Según describió en su acusación, la primera fiscal de la causa, Alejandra Rodríguez, el 27 de mayo pasado, durante la madrugada, el denunciante recibió una llamada en su teléfono celular, en la que Valenzuela, líder de la llamada Cumbia 420 lo amenazó: le anticipó que iba a ir a su casa para matarlos a él y a su familia, denunció.

Según consta en el expediente judicial, el cantante cumplió con parte de su palabra. Se presentó en el inmueble de la víctima, situado en el barrio Bicentenario, de General Rodríguez, en una camioneta BMW con prohibición de circular y, tras apuntarle con un arma, lo obligó a subir. Después, accionó el cierre centralizado para que no pudiera bajar y fue a buscar a otra víctima, una mujer. El cantante retuvo a las dos personas durante veinte minutos.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por la representante del Ministerio Público, el objetivo de la maniobra era, mientras lo tenía retenido, el denunciante utilizara sus influencias para que no detuvieran a su grupo de amigos tras un incidente a la salida de un boliche.

Durante los 20 minutos que las víctimas estuvieron cautivas, según fuentes judiciales, L-Gante circuló a toda velocidad y, mientras gritaba, les apuntaba a las víctimas con una pistola.

Después de solicitar la detención de L-Gante, la fiscal Rodríguez solicitó licencia y fue reemplazada por su colega, Raúl Villalba. En la mencionada dependencia del Ministerio Público, del Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, se instruyen tres de las cuatro causas penales contra Valenzuela.