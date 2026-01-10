Horror en el conurbano. Un hombre estranguló a su pareja y degolló a su pequeño hijo antes del cumpleaños

Los familiares de Gimena Cardozo se preocuparon por la falta de respuesta a sus llamados y mensajes. La joven madre de 27 años no acostumbraba dejar pasar mucho tiempo sin contestar a sus allegados. La inquietud creció y sus padres decidieron realizar la denuncia en una comisaría de la localidad bonaerense de González Catán, donde la mujer vivía con su pareja y su pequeño hijo, próximo a cumplir su primer año. Cuando policías llegaron a la vivienda situada en Matienzo al 5500 notaron que algo no estaba bien. No tuvieron que forzar la puerta para ingresar y de inmediato vieron una escena terrorífica. Cardozo había sido estrangulada y su bebe Dominic había muerto producto de un profundo corte en el cuello.

La pareja de la mujer fue el sospechoso inmediato del doble crimen, más cuando los investigadores establecieron que, de acuerdo con las grabaciones de cercanas cámaras de seguridad, había salido caminando tranquilo de esa casa, en el horario estimado de los homicidios. Otro dato lo puso en la mira de la Justicia: los padres de Cardozo habían expresado en la denuncia inicial que no solo habían perdido contacto telefónico o por mensajería instantánea con su hija, sino que la pareja de esta, con quien convivía hace diez años, se había negado a permitir el ingreso a la casa. Ese hogar situado en el partido de La Matanza ya era escenario de un doble crimen.

Ese hombre de 35 años, identificado por fuentes policiales como Luis Acosta Abruzzese, fue arrestado poco después en la vía pública y será acusado en las próximas por la fiscalía como responsable del doble crimen, homicidios agravados por el vínculo que en caso de llegar a una sentencia en juicio tienen como única pena posible la prisión perpetua.

Por el momento, la Justicia no encontró antecedentes de denuncias por violencia de género realizadas por Cardozo. Poco hacía presagiar el brutal doble crimen, ya que la familia se encontraba en pleno preparativo para la fiesta por el primer cumpleaños del bebé.