Imputan a un grupo de jugadoras de hockey por un “bautismo” con connotaciones sexuales

MENDOZA.- Un “bautismo” entre mujeres en un club terminó en la Justicia. Una “broma” con fuertes connotaciones sexuales se convirtió en un calvario para la denunciante y en un dolor de cabeza para las acusadas de haber sometido a una adolescente a situaciones impropias y “pruebas” impúdicas en el vestuario después de su debut en el plantel de primera división de hockey sobre césped del club Alemán.

Un grupo de jugadoras del primer equipo de la reconocida entidad deportiva y social serán imputadas este lunes por abuso sexual simple agravado durante un “ritual de iniciación” luego de que una menor que participó del encuentro radicara la denuncia en su contra.

Lo más llamativo, a la espera del avance del proceso, es que el expediente había sido archivado el año pasado por una fiscal que había considerado la falta de encuadre de delito penal por “no haber contacto físico directo”. Pero en los últimos meses una revisión del órgano superior decidió reabrir el caso, lo que generó todo tipo de repercusiones, argumentos y suspicacias de un lado y del otro.

A finales de 2025 un juez de Garantías sostuvo que las conductas analizadas no podían ser consideradas “neutras”, de modo que el Ministerio Público Fiscal se vio obligado a avanzar y deberá reconsiderar si el hecho reviste gravedad y, eventualmente, cuál sería el encuadre legal.

Entrada del club Alemán, de Mendoza

Las deportistas imputadas fueron citadas para este lunes a una audiencia en la que se las pondrá en autos de la acusación. Según indicaron desde la Justicia a LA NACION, del grupo de diez jugadoras señaladas, al menos seis recibirán la notificación formal, sobre todo por ser las responsables de la organización de la “celebración”.

En este sentido, el fiscal jefe, Alejandro Iturbide, por orden de la fiscal adjunta de la Procuración, María Paula Quiroga, estableció que los hechos ocurridos el 21 de abril de 2023 deben encuadrarse como “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, según el artículo 119 del Código Penal, aunque inicialmente desde la instrucción se indicó que faltaban elementos para concretar la acusación, lo que evidencia tensiones internas y de criterio en el Ministerio Público Fiscal. En tanto, de manera paralela, avanzará en la justicia civil una demanda millonaria, que rondaría los 100 millones de pesos.

En la actualidad, la causa penal es llevada adelante por el fiscal de Instrucción Mauro Perassi, luego del apartamiento de la fiscal Mercedes Moya, con quien compartía una visión similar de lo ocurrido, aunque ahora deberá seguir las instrucciones de sus superiores. Se espera que en los próximos días y semanas se realicen audiencias clave para definir el rumbo definitivo del expediente, que podría ir hacia la elevación a juicio o, incluso, a un nuevo archivo de la causa.

Por el momento, la imputación no contempla la detención de las jugadoras, por lo que seguirían en libertad el proceso en su contra. Sí se dispuso una prohibición de acercamiento a la menor, al tiempo que se ordenaron peritajes psicológicos a las acusadas, que estarán a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de Mendoza.

Club Alemán de Mendoza

El día de los hechos

Desde el inicio del caso −que tuvo sus marchas y contramarchas a la hora de presentar formalmente la denuncia en la Justicia por parte de los padres de la menor, por entonces jugadora de la quinta división del club−, los abogados de las acusadas han presentado planteos de nulidad y solicitado la suspensión de cualquier nueva medida de prueba hasta tanto se resuelvan aquellos recursos.

La denuncia efectuada por la familia de la adolescente, entonces de 16 años, describió situaciones humillantes y de alto contenido sexual grabadas con celulares sin su consentimiento durante el “bautismo” de bienvenida.

En el expediente se detalla lo que contó la chica ante las autoridades judiciales cuando era “debutante” en el equipo de primera y el impacto que le provocó el “violento bautismo” realizado en el baño del club por el grupo de jugadoras, de entre 18 y 29 años.

En su relato, la menor aseguró que le pidieron quedarse en corpiño y calza y cubrirse los pechos con hojas, además de colocarse en cuatro patas. Después, señaló que le vendaron los ojos con toallitas femeninas y le pusieron un hueso en la boca, con la orden de dirigirse hasta las duchas del vestuario. Luego, aseguró que la obligaron a gritar “gol” y le metieron una salchicha en la boca. Asimismo, le habrían puesto una morcilla entre la ropa interior y sus genitales, que no debía quitársela, lo que le generó incomodidad. Finalmente, la menor denunció que le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior.

Todo está por verse en los tribunales provinciales, incluidos los argumentos que pondrá sobre la mesa la fiscalía de instrucción, que se vio obligada a imputar para reabrir el caso.

Entrada del club Alemán, de Mendoza

La defensa insiste con que hubo otras menores en el “ritual de iniciación” que no se percibieron como víctimas de un abuso y que otros testimonios indicaron que todas esas “bromas” son, en esos ámbitos, prácticas habituales, pero sin intenciones delictivas.

“Hay que esperar y ver cómo avanza el proceso y si se puede sostener la acusación con un encuadre penal. Por ahora lo que se advierte es que para reabrir la causa se necesitaba formalizar una imputación, pero todo puede quedar en veremos. Este caso no deja de abrir una puerta complicada hacia lo que pasa en escuelas y clubes con los jóvenes, porque siempre hay menores en las inferiores, y pueden no sentirse agraviados”, explicó a LA NACION una fuente de la Justicia mendocina.

De igual forma, fuentes allegadas a la institución ubicada en la comuna de Guaymallén consultadas por este diario reconocieron el impacto negativo que tuvo la denuncia y la importancia de que no vuelvan a repetirse este tipo de hechos, además de asegurar que se dieron charlas donde se trató el tema para evitar recurrencias.