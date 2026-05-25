Un violento siniestro vial ocurrido este sábado en la ruta provincial 6, a la altura del municipio bonaerense de San Vicente, tuvo como víctimas a integrantes de una misma familia y a un hombre que se movilizaban en un único rodado en búsqueda de un médico para el bebé. Por el hecho, fallecieron una mamá, dos de sus tres hijos y la abuela de los menores.

Según pudo saber LA NACION, la conductora del Peugeot 207 blanco colisionado por detrás por una Volkswagen Amarok gris se llamaba Serafina Benítez, de 31 años. Como acompañante viajaba su madre, Ninfa Cabaña. Con ellas viajaba Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, que, según algunos testimonios, era un vecino del barrio El Roble de la localidad de Guernica, donde todos residían hace tiempo.

Quiénes eran los integrantes de la familia que murieron en un accidente en San Vicente. captura de redes

En el rodado chocado también viajaban dos menores de edad, una niña de 7 años y un bebé de dos meses de edad. El accidente ocurrió cerca de las 18 de anteayer, en sentido hacia Cañuelas, en el momento en que la familia había salido a la ruta para buscar atención médica para el bebé. En la casa familiar quedó a la espera un menor de 11 años.

Quiénes eran los integrantes de la familia que murieron en un accidente en San Vicente. captura de redes

“En el Hospital Cecilia Grierson de Guernica no había pediatra de guardia, entonces se fueron para Cañuelas. El vecino los acompañaba porque conocía el camino”, contó a este diario Nidia Báez, una vecina de las víctimas, que se comunicó con un tío de los niños fallecidos. “Desde la municipalidad de Presidente Perón dicen que es responsabilidad del gobierno bonaerense y la Provincia le echa la culpa a la intendencia”, agregó la mujer.

Por el homicidio culposo, las autoridades judiciales ordenaron la detención del conductor de la Amarok, un joven estudiante universitario de 28 años, vecino de Quilmes, e identificado como Leandro Panetta. Tras el violento choque, el hombre sufrió politraumatismos y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona.

Qué vio y oyó una testigo del siniestro

Micaela Cramer fue testigo del choque fatal y relató cómo se desencadenó el siniestro y los minutos posteriores al hecho. En ese sentido, en diálogo con TN, la mujer recordó que viajaba con su marido y sus dos hijos cuando, segundos antes del choque, el joven con la Amarok los pasó “a unos 180 kilómetros por hora”.

Quiénes eran los integrantes de la familia que murieron en un accidente en San Vicente. captura de redes

La mujer y su familia fueron los primeros que llegaron a la escena, por lo que, de manera inmediata, dieron aviso al servicio de emergencias y actuaron para tratar de constatar si había sobrevivientes: “Cuando me acerqué, ya se veía que no había nadie con vida”. “Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé”, agregó Cramer. Con la ayuda de un bombero de civil empezaron a mover los fierros retorcidos para tratar de salvar al más chico de las víctimas que “todavía estaba vivo”. Sin embargo, pese a que fue trasladado al hospital de San Vicente, falleció minutos después.

Cramer dijo que el conductor de la Amarok “salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”, añadió. La investigación quedó a cargo de la UFIJ N.º 1 descentralizada de San Vicente. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo.