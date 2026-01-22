Imputaron por abuso de arma y amenazas al cabo de la Federal que disparó 14 veces en Villa Crespo

Cristian Brítez, el cabo de la Policía Federal que el martes pasado se bajó de su auto y vació el cargador de su arma reglamentaria, en su declaración indagatoria afirmó que no recuerda nada de lo que pasó. Fue imputado de los delitos de abuso de arma de fuego, amenazas agravadas y daños.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “El cabo de la Federal declaró que no recuerda nada de lo que pasó, que solo recuerda despertarse en el móvil policial esposado y vomitado”, dijeron los voceros consultados.

El momento en el que el policía abrió fuego en plena calle en Villa Crespo

En un primer momento, la causa estuvo a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Ahora, el expediente pasó a la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°8, conducida por el fiscal Maximiliano Vence.

“La investigación continuará mientras el imputado permanecerá con medidas restrictivas tales como la prohibición de salir del país, entrega de toda arma que tenga a disposición, prohibición de acercamiento a las víctimas y al lugar del hecho y acudir a las citas de la fiscalía, entre otras”, dijeron fuentes judiciales.

Los voceros consultados explicaron que no se descarta que Brítez también sea imputado del delito de lesiones, “pero se está a la espera del resultado de los peritajes para la calificación definitiva”, agregaron fuentes de la causa.

La credencial del cabo imputado Policía de la Ciudad

Los peritajes a los que hicieron referencia las fuentes consultadas tratan de determinar si uno de los proyectiles hirió en la pierna izquierda a Walter, el empleado de una empresa que distribuye comida, que llegaba a trabajar cuando el cabo de la Federal disparaba. Por el momento, Brítez no fue imputado de lesiones.

Todo sucedió durante las primeras horas de anteayer, cuando el cabo Brítez, que hasta su imputación prestaba servicio en la comisaría que tiene jurisdicción sobre el Ferrocarril Belgrano Sur, en Fitz Roy y Muñecas, en Villa Crespo, se bajó de su automóvil y comenzó a disparar, en principio en dirección hacia un local gastronómico.

Varios vecinos, ante el temor de lo que sucedía, se comunicaron con el número de emergencias 911. Rápidamente llegó un móvil de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad.

En una filmación, difundida por el canal de noticias LN+, se observa el momento en el que el cabo de la Federal intenta caminar por la vereda y termina apoyándose en una camioneta cercana, mientras varios vecinos le pedían que suelte el arma.

El policía llegó a disparar 14 veces

En la citada grabación, en un momento, se lo ve disparar al menos cuatro veces. Después, corre hacia la puerta de una vivienda y vuelve a disparar nueve veces.

En la filmación, de fondo se escuchan las voces de varios vecinos. Uno le pedía a gritos que dejara el arma. “Flaco, tirá el fierro”, llegó a decir.

El cabo de la Policía Federal, según las imágenes, tambaleaba por la vereda y tenía gran dificultad para mantener el equilibrio.

Después de vaciar el cargador de su pistola 9 milímetros, el ahora imputado intentó escapar. En la huida se descartó del arma. Pero no pudo ir muy lejos. Fue interceptado y reducido por personal de la Policía de la Ciudad.

Los peritos policiales secuestraron las 14 vainas servidas. “Salió de la nada, a los tiros limpio. Nunca lo había visto. Estaba solo”, dijo al canal de noticias TN Walter, después de ser atendido en el Hospital Durán, donde fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) por una herida en la pierna izquierda.