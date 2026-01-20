Villa Crespo: el momento en el que el policía abrió fuego en plena calle

Un nuevo video reveló el momento en el que un cabo de la Policía Federal abrió fuego en plena calle de Villa Crespo, disparó 14 veces e hirió a un peatón en la pierna. La grabación, difundida por LN+, muestra al hombre tambaleándose mientras intentaba caminar por la vereda y terminaba apoyándose en una camioneta cercana, mientras varios vecinos le pedían que suelte el arma.

El incidente ocurrió a primera hora del día cuando el hombre descendió de su auto, un Volkswagen negro, y empezó a los tiros en la vía pública. Varios vecinos escucharon el ruido y llamaron rápidamente al 911. Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad se trasladó al cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas.

El hombre logró vaciar todo el cargador de su arma reglamentaria. Durante los disparos hirió de bala a un transeúnte, que sufrió el impacto en su pierna izquierda. Fue identificado como Walter, un empleado de una empresa distribuidora de comida de la zona que estaba llegando a trabajar cuando sufrió el incidente.

El video, grabado por un vecino que observaba lo ocurrido desde su ventana, muestra al hombre caminando hacia una camioneta que se encontraba estacionada y usándola como apoyo para disparar. En la grabación se lo ve disparar al menos cuatro veces, pero para ese momento ya no tenía más balas.

Segundos después, corrió hacia la puerta de una vivienda y volvió a disparar, esta vez nueve veces. De fondo se escuchaban las voces de varios vecinos. Uno le pedía a gritos que dejara el arma. “Flaco, tirá el fierro”, masculló.

A lo largo de la grabación se distingue cómo el hombre se tambaleaba por la vereda y tenía gran dificultad para mantener el equilibrio. La Justicia investiga si estaba alcoholizado o había consumido estupefacientes debido al estado de alteración en el que se encontraba.

El cabo intentó escapar por la calle Fitz Roy, donde descartó el arma. Sin embargo, se encontró con los efectivos policiales que lo redujeron y detuvieron. Fue identificado como un cabo de la PFA asignado a la comisaría del Belgrano Sur. Su vehículo y pistola reglamentaria Pietro Beretta 9 milímetros fueron secuestradas por orden de la Unidad de Flagrancia Norte. Incautaron las 14 vainas servidas y se ordenó que se le realice el dermotest.

En paralelo, el peatón herido fue asistido por el SAME y trasladado en ambulancia al Hospital Durand. Se encontraba fuera de peligro. La víctima relató lo ocurrido en diálogo con TN. “Salió de la nada, a los tiros limpio. Nunca lo había visto. Estaba solo”, sostuvo. Además contó que antes el agresor ya le había disparado a unos compañeros de trabajo de él.

En tanto, una testigo señaló que el hombre estaba “fuera de sí”. “Estaba totalmente puesto. Disparaba para cualquier lado. Estaba a los gritos, pero no lo escuché porque solo me metí y atiné a cerrar la puerta. Cuando llegué a la zona, lo vi como que salió del fondo [una de las calles está cortada], pero no del auto, sino como que estaba escondido, como si estuviera esperando que llegara alguien”, afirmó.

Facundo, otro testigo y también empleado de la misma empresa que la víctima, habló con LN+ y detalló que vio lo que ocurría cuando iba a ingresar a trabajar. El hombre se dirigió hacia él y le habló “de lo más bien”. “Me dijo que me quede quieto y que levante las manos. Se me quedó apuntando con el arma. Pensé que me quería robar, pero nunca tuvo la intención de hacerlo. Me preguntó qué hacía yo ahí y le contesté que estaba esperando para entrar al laburo”, agregó Facundo, que narró que el agresor sacó la pistola del baúl del rodado.