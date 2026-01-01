Incendio en Palermo: hay un hombre con quemaduras en el 70% de su cuerpo y otros cuatro heridos

Un incendio se desató este viernes por la tarde en un departamento del barrio porteño de Palermo, y al menos cinco personas debieron ser asistidas por el SAME. Según informaron fuentes oficiales, entre los damnificados se encuentra un hombre de 70 años que sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

El hecho ocurrió esta tarde en un edificio situado sobre Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa. Según precisaron desde el SAME, el fuego se habría originado en el quinto piso tras incendiarse un ventilador de la vivienda, si bien todavía no se difundieron mayores precisiones al respecto.

Tras ello, personales de Bomberos y del SAME arribaron al lugar donde montaron un operativo para controlar el fuego y evacuar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

Incendio en Palermo

De acuerdo al parte médico, cuatro personas mayores de edad - tres varones y una mujer- fueron asistidas en el lugar, sin necesidad de ser derivadas a un centro salud. Mientras que un hombre de 70 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez, donde permanece internado luego de ser diagnosticado con quemaduras en el 70% de su cuerpo.

Más temprano, se había reportado a unas cuadras de allí un fatal siniestro vial entre un colectivo de la línea 166 y una moto, en el que murieron dos personas, según pudo constatar LA NACION.

El incidente ocurrió poco antes de las 8 de este jueves en Juan B. Justo y Avenida Córdoba, en Palermo. Personal del SAME montó un operativo en el lugar e indicó que se produjo la colisión por causas que aún se desconocen. Las víctimas -dos hombres de 50 y 30 años- se cayeron de la moto y fueron atropelladas por la unidad de la línea 166.

Cuando los médicos llegaron al lugar, constataron el fallecimiento del conductor de la moto y de su acompañante debido a sus heridas.

Por otro lado, personal de la Policía de la Ciudad acudió a esa esquina y dispuso de un corte total de Juan B. Justo en ambas manos y de la Avenida Córdoba y Godoy Cruz para que trabajen Científica y Forense.