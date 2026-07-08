Incidentes en Córdoba: robaron una joyería, hubo disturbios y más de 40 detenidos en los festejos por el triunfo de Argentina

Tras la victoria de la Argentina sobre Egipto por 3 a 2 en el encuentro de los octavos de final del Mundial 2026, millones de hinchas de la selección salieron a la calle para festejar una nueva jornada épica del conjunto comandado por Lionel Messi. Pero esa felicidad se vio opacada por diversos hechos de violencia y delincuencia, registrados en distintos puntos del país. En la ciudad de Córdoba robaron una joyería, hubo corridas en las afueras del centro comercial Patio Olmos y la Policía provincial confirmó la detención de 42 personas.

Apenas unos minutos después de la finalización del partido, la joyería ubicada sobre la calle Vélez Sarsfield al 100 a poco metros del Patio Olmos, fue saqueada por 10 individuos que se llevaron relojes, anillos y pulseras exhibidos en la vidriera.

El momento del robo a la joyería

Según informó el medio local Eldoce, los delincuentes utilizaron petardos y arrojaron piedras contra la puerta de vidrio para ingresar al local. Los agresores obraron con relativa tranquilidad ya que al momento de perpetrar el delito, las fuerzas policiales estaban concentradas en dispersar los disturbios en las adyacencias del Patio Olmos. Por este robo tres personas de 16, 20 y 22 años fueron detenidas, según informaron las autoridades.

El posteo de la Policía de Córdoba

Justamente en la puerta del centro comercial se registró otro foco de violencia entre los uniformados y los simpatizantes de la selección argentina. A través de un intercambio de botellazos y piedrazos, el enfrentamiento fue subiendo de tono conforme pasaban los minutos.

Luego del avance de la Policía motorizada, la situación quedó bajo control.

Las corridas en las afueras del Patio Olmos

El antecedente inmediato de esta escalada de delincuencia ya había tenido lugar, aunque en menor medida, luego de la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni sobre el conjunto de Cabo Verde.

Por este motivo, la Policía de Córdoba había reforzado la presencia en el sector y había realizado un operativo especial desde temprano para evitar desbordes, aunque sin éxito, señaló el diario cordobés La Voz del Interior.

La sucesión de los diferentes incidentes en la capital provincial

Este cuadro de situación alertó a las fuerzas del orden provincial de cara a lo que podría ocurrir con una hipotética victoria argentina sobre Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado a partir de las 22.

Por su parte, mediante una publicación en su cuenta de X, la Policía de Córdoba subrayó que “se recuperaron teléfonos celulares y los elementos sustraídos de la joyería”. Al mismo tiempo, resaltó que “durante la intervención, un efectivo policial resultó lesionado”. Además, se secuestraron cadenas y cuchillos.

Finalmente y según las autoridades, hasta el momento no hubo que lamentar ninguna víctima fatal.