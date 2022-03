Incidentes en el Congreso: la mujer del carnicero detenido dice que él tiró piedras, pero no lanzó la molotov

Calle Helvecia, Merlo. Frente a la reja oxidada de la casa de Julián Claudio Lazarte se acumulan los escombros. Hay bolsas grandes de arena que tapan la entrada y basura en la vereda. La calle está apenas iluminada y el ladrido de los perros es constante.

La casa de Lazarte, en merlo Santiago Filipuzzi

En la casa de al lado están reunidos los amigos de este carnicero que fue acusado de arrojar una bomba molotov a un grupo de policías durante los incidentes que se desataron frente al Congreso la semana pasada, cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Son cerca de 10 personas, todas jóvenes.

Entre ellas están Angélica Costa, mujer de Lazarte, Cristian, un amigo y otros militantes sociales. No quieren decir a qué agrupación pertenecen, pero reconocen que cobran planes sociales. Dicen que les pagaron para ir a marchar. Están preocupados y aseguran que no se pueden comunicar con él.

“Él no tiró la bomba”

“Él no tiene nada que ver con la bomba. Estamos muy preocupados por la situación, no sabemos qué hacer -reconoce Angélica-. A él lo acusan con una foto de una persona que está con remera blanca y él estaba todo de azul, tenemos una foto que captó uno de los noticieros donde se lo ve de azul y el que armó la bomba estaba de blanco. Nosotros que somos la familia sabemos que no lo hizo, pero no queremos entrar en detalles porque él tiene que dar su versión”.

El tatuaje de Julián Claudio Lazarte, detenido por ser quien arrojó una bomba molotov a policías de la Ciudad durante los incidentes frente al Congreso

La mujer admite que asistió con Lazarte -que fue identificado por llevar tatuada en el dorso de la mano izquierda una rosa con la palabra “Libertad”- a la manifestación y que ambos tiraron piedras, pero afirma que su objetivo no era atacar a Cristina Kirchner. “Marchamos tranquilos protestando por una causa. La situación se fue de las manos, pero no es verdad que él quiso atentar contra la vicepresidente porque, primero y principal, no sabíamos, que ese era su despacho”.

En ese sentido, insiste: “Si ves los videos, tiramos a todo el Congreso, a lo que es la estructura del edificio. Nuestra esquina estaba más cerca de esa ventana. No es que alguien dio la orden de que allá está el escritorio de Cristina y tiramos piedras para ahí. Los medios están cambiando las versiones”.

El momento de la detención del carnicero

“Él no tiró la bomba -remarca-. Tenemos las pruebas de que no es la misma persona. El que armó la bomba está vestido de blanco. Cuando las cámaras lo captaron a él, lo captaron también al otro que estaba haciendo la bomba. No puede estar una misma persona con distinta ropa al mismo tiempo”.

En su opinión, Lazarte fue acusado por ser beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia. “Creo que lo acusaron a él porque todos estamos inscriptos y cobramos un plan social por formar parte de una cooperativa”, sostiene.

Cristian, amigo del carnicero, también avala esta hipótesis. “El que se ve en la foto es más alto y flaco, nada que ver con Julián”. Además, expresa temor por su bienestar: “Estamos incomunicados, no sabemos nada de él. Tampoco tiene abogado. Estamos muy preocupados”.

Detuvieron al manifestante que le arrojó una bomba molotov al policía

Sentado en una silla de hierro mientras suena un tango de fondo, Carlos, vecino de enfrente de Lazarte, no está sorprendido por el arresto. “Acá en el barrio todos sabíamos que lo estaban buscando. Lo tengo de vista, no lo conozco personalmente, pero le tengo sacada la ficha, es un delincuente. No se le conoce un trabajo y está siempre en cosas raras. Entra y sale y desaparece por temporadas. Por lo que yo sé, pertenece a la barrabrava del Doque -Dock Sud- Este es un barrio complicado, hay mucha droga por todos lados”.

El operativo

Luego de tres días de allanamientos y de detener a otras seis personas, la Policía de la Ciudad arrestó este miércoles a Lazarte, de 31 años y con antecedentes penales por hurtos y daños en el contexto de otras manifestaciones. Se lo acusa de haber sido quien preparó -junto con dos cómplices, ya identificados- y quien, concretamente, lanzó la bomba molotov a los efectivos policiales que custodiaban en palacio legislativo.

Así detenían al hombre que arrojó piedras a la oficina de CFK en el Congreso

Con su detención, hasta el momento, suman tres los sospechosos apresados por participar en el ataque contra el Congreso. Los otros cuatro detenidos no estaban vinculados con la investigación por la agresión a los policías, pero quedaron presos por infracción a la ley de drogas, debido a que en la vivienda allanada en San Isidro, los policías encontraron marihuana..

El procedimiento fue realizado en conjunto por la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. En los allanamientos ligados a este detenido se encontraron identificaciones del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).