Un tatuaje de una rosa: la clave para identificar al carnicero que arrojó la molotov a los policías en el Congreso

Una rosa con la palabra “Libertad” tatuada en el centro, en el dorso de la mano izquierda, resultó clave para que la policía y la Justicia pudieran identificar a Julián Claudio Lazarte, el carnicero que arrojó una bomba molotov a un grupo de policías durante los incidentes que se desataron frente al Congreso la semana pasada, cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tanto Lazarte como el venezolano Jaru Alexander Rodríguez y el primer detenido -ya procesado-, Oscar Santillán, cobraban planes sociales del gobierno nacional.

“Una de las particularidades por las que se lo identificó fue por este tatuaje en la mano”, dijo una calificada fuente de la investigación a LA NACION, mientras participaba del operativo de detención en La Florida, localidad del partido bonaerense de Quilmes. Además, al allanar la casa del imputado, en la localidad de Libertad, partido de Merlo, los policías encontraron un barbijo con la inscripción CUBA-MTR.

Luego de tres días de allanamientos y de detener a otras seis personas, la Policía de la Ciudad arrestó a Lazarte, de 31 años y con antecedentes penales por hurtos y daños en el contexto de otras manifestaciones. Se lo acusa de haber sido quien preparó -junto con dos cómplices, ya identificados- y quien, concretamente, lanzó la bomba molotov a los efectivos policiales que custodiaban en palacio legislativo.

Con la detención de Lazarte, hasta el momento, suman tres los sospechosos apresados por participar en el ataque contra el Congreso. Los otros cuatro detenidos no estaban vinculados con la investigación por la agresión a los policías, pero quedaron presos por infracción a la ley de drogas, debido a que en la vivienda allanada en San Isidro, los policías hallaron marihuana..

“Tenemos videos en los que se ve a Lazarte y a otros dos manifestantes del MTR preparar la botella con la mecha y el combustible. Lazarte fue el que se la arrojó a la policía”, dijo a LA NACION un encumbrado funcionario del área de Seguridad.

. FB

El procedimiento fue realizado en conjunto por la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. En los allanamientos ligados a este detenido se encontraron identificaciones del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

Así detenían al hombre que arrojó piedras a la oficina de CFK en el Congreso

El domicilio de Lazarte, en la localidad de Libertad, partido de Merlo, había sido allanado ayer, pero no encontraron al hombre que habría arrojado el elemento incendiario que afectó a los uniformados.

En sus redes sociales, Lazarte se muestra en una carnicería junto a sus compañeros y también se puede advertir su fanatismo por River. Además, según pudo saber LA NACION, era beneficiario de un plan social del Ministerio de Desarrollo Social.

Detuvieron al manifestante que le arrojó una bomba molotov al policía

Los primeros allanamientos

En los primeros allanamientos realizados esta semana fueron detenidas, además de un sospechoso directamente vinculado con los desmanes, que habría sido identificado por fuentes policiales como Jaru Alexander Rodríguez, cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- que fueron puestas a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en estupefacientes, debido a que se les secuestraron 11 kilos de Cannabis sativa y elementos propios del cultivo y producción a escala de marihuana para su comercialización. Fueron trasladadas a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro.

Además, se secuestraron palos, armas blancas, fotos de bombas Molotov, un rifle de aire comprimido y listados con personas que asistieron a la marcha, además de notebooks, celulares y computadoras.

Los allanamientos, solicitados por el auxiliar fiscal de la Unidad de Flagrancia Este, Mariano Camblong, y autorizados por el juez en lo penal, contravencional y de faltas porteño Norberto Circo, se realizaron en Esteban Echeverría, Florencio Varela, San Isidro, Quilmes, Castelar y Merlo.

En la sede central del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) -en Quilmes-se secuestraron tres CPU, una computadora all in one, dos notebooks, un disco rígido, fotos de bombas molotov, documentación con panfletos y folletos del MTR, y una lista de los asistentes a la marcha del 10 de marzo de 2022″, informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Ayer, durante el allanamiento realizado en la localidad de Gobernador Costa, en el partido de Florencio Varela, fue arrestado el venezolano Jaru Alexander Rodríguez.

En este procedimiento la policía también secuestró palos, armas blancas, fotos de bombas Molotov, un rifle de aire comprimido y listados con personas que asistieron a la marcha, además de notebooks, celulares y computadoras.

En San Isidro -el MTR está en expansión hacia la zona norte del conurbano-, se secuestraron cuatro computadoras, una CPU, nueve teléfonos celulares, siete pendrives, dos memorias Micro SD, una cámara de fotos, un panfleto del MTR, una foto de una bomba molotov, un rifle aire comprimido, un cuchillo y un cuaderno y una pizarra blanca con anotaciones varias. En ese lugar se incautaron más de 11 kilos de marihuana, una máquina ciclo para cultivo, una caja con siete focos cálidos, cuatro ventiladores agro led y tres medidores de PH.

Finalmente, en Esteban Echeverría, se secuestraron cinco celulares, un cuaderno con anotaciones y panfletos del MTR.

El momento de la detención del carnicero

El vallado en el Congreso para evitar nuevos incidentes

El Gobierno porteño anunció esta tarde que desplegará un “operativo especial preventivo” en la zona del Congreso que incluirá un vallado, ante el debate previsto para mañana en la Cámara de Senadores por el acuerdo que la Nación firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de “evitar nuevos disturbios” como los que se registraron la semana pasada.

De la conferencia participaron el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. También explicaron detalles sobre los avances de la causa por los incidentes en el Congreso.

“Dados los incidentes producidos en la marcha contra el acuerdo con el FMI, que pusieron en peligro a personas y bienes en los alrededores y dentro del Congreso de la Nación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la decisión de desplegar un operativo especial preventivo que permita evitar nuevos disturbios durante la votación del mismo en el Senado”, explicaron los funcionarios en la rueda de prensa, en la que presentaron un mapa que muestra cuáles serán las calles que tendrán vallado alrededor del palacio legislativo.

Según indicaron, las barreras estarán en las inmediaciones del Congreso y se comenzarán a colocar esta noche. Comprenden un perímetro delimitado por las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia, la calle Combate de los Pozos y el frente que da a la Plaza del Congreso.

.

Además, habrá una importante presencia de efectivos y el acompañamiento del equipo de Agentes de Tránsito de Seguridad, para ordenar la circulación vehicular en los alrededores del epicentro de la manifestación.

A eso se sumará el respaldo de las cámaras de videovigilancia dispuestas en la zona, que serán supervisadas desde los Centros de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad para evitar episodios de violencia e intervenir rápidamente, en caso de ser necesario.