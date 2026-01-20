Ingresaron en un edificio para robar y fueron filmados por una cámara instalada en la mirilla de una puerta

No lo sabían. Pero sus movimientos en el quinto piso de un edificio situado en Pedro Rivera al 5000, en Villa Urquiza, fueron filmados. Eran las 14.50 del domingo pasado cuando dos sospechosos intentaron ingresar a robar y toda la secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad que un vecino había instalado en la mirilla de la puerta de su departamento. Ahora, detectives policiales y judiciales intentan identificar a los dos sospechosos.

Villa Urquiza: entraron en un edificio e intentaron robar departamentos vacíos

La investigación comenzó después de que el vecino que tiene instalada la cámara en la mirilla de la puerta de su departamento se presentara en la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad e hiciera la denuncia.

Según el denunciante, el domingo pasado a las 17.30 observó las imágenes de su cámara de seguridad y advirtió lo que había sucedido a las 14.50.

“Se ve a hombres visualizando y observando hacia el interior de los departamentos, más precisamente hacia el 5C y 5D. Uno de los sospechosos se encontraba vestido con gorra negra, chomba azul y pantalón de jeans negro. Era de contextura delgada, tez trigueña, sin barba, de aproximadamente 30 años, y de su acompañante solo se logró visualizar que poseía gorra colocada y llevaba un teléfono celular en su mano. Ambos mantenían una conversación con gesticulaciones y señas, a voz baja. Al no poder ingresar, se retiraron del lugar”, según se desprende del sumario policial a partir de la declaración del denunciante.

La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad instalada en la mirilla de la puerta de un edificio Captura X

Tras ver las imágenes, el denunciante avisó de lo que había sucedido a sus vecinos por medio de mensajes a un grupo de WhatsApp.

Ante la pregunta del personal que le tomó la denuncia, el vecino dijo que él no había advertido ningún faltante, pero desconocía si en algún otro departamento faltaba algo de valor.

En las imágenes se puede apreciar que uno de los sospechosos llevaba una especie de raquetero, quizá él y su cómplice pretendían pasar por tenistas que iban a jugar un partido.

Tras la denuncia, el expediente quedó a cargo del fiscal nacional en lo criminal y correccional Patricio Lugones, que le dio intervención a la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad para que haga tareas investigativas.

“El fiscal Lugones también convocó a la División Rastros de la fuerza de seguridad porteña para tratar de levantar huellas que permitan identificar a los sospechosos y, además, se remitió una copia del video que presentó el denunciante a la división especializada para reconocer a los delincuentes”, dijeron fuentes judiciales.

El representante del Ministerio Público también instruyó a que se busquen filmaciones de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir el trayecto que hicieron los sospechosos cuando llegaron y cuando se fueron del edificio, y se convocó al denunciante a prestar declaración testimonial.

Los detectives policiales y judiciales intentan determinar cómo ingresaron los dos sospechosos en el edificio, porque la puerta principal no estaba violentada. Es decir que es muy posible que hayan tenido una copia de la llave magnética.