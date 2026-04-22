Una influencer trans denunció que sufrió una agresión en una verdulería de Villa Urquiza

La influencer trans Ámbar de Leo denunció haber sido atacada por una mujer y su madre mientras realizaba compras en una verdulería del barrio porteño de Villa Urquiza.

Según el relato de la víctima y las imágenes que circularon en redes sociales, el conflicto se inició cuando una de ellas comenzó a proferir gritos asegurando que de Leo es “un hombre”. El incidente, que comenzó con insultos discriminatorios, terminó en forcejeos y empujones.

En el video grabado por la propia víctima se escucha que la mujer le dice: “Me pegaste una trompada, sos un hombre vos. Le acabas de pegar a una mujer, yo soy discapacitada, vos sos un macho”.

Influencer trans agredida

Tras un presunto desmayo fingido de la joven, su madre interviene: “De acá no te vas y no me filmes. Si le pasa algo a mi hija, vas preso”, exclama mientras intenta arrebatarle el teléfono. La víctima replica: “Yo no les hice nada, solo pido respeto”.

Tras la viralización del video, la influencer trans brindó detalles de la agresión sufrida.

“Salí a la verdulería. Cuando ya estaba por pagar vi llegar a dos mujeres. Una de ellas empezó a comentar: ‘Es un hombre, es un hombre’. Lo repitió tres veces. Decidí dejarlo pasar, pero en un momento me cansé y le pregunté si tenía algún problema. Me respondió: ‘A vos no te decimos, se lo decimos al hombre que acaba de pasar’. Yo no estoy loca. Seguí con lo mío hasta que bajé a la vereda y volví a preguntar qué pasaba; ahí empezó a alterarse”, relató en diálogo con C5N.

Y continuó: “Empezamos a discutir y en un momento le pegué un ‘chirlo’ como mecanismo de defensa. Terminamos dentro del local, no recuerdo cómo, forcejeando del brazo con la madre de un lado y ella del otro, entre empujones, hasta que intervino el verdulero. En ese momento decidí sacar mi teléfono y filmar todo”.

Asimismo, contó que la mujer repetía a cada rato que padecía problemas psiquiátricos. “La madre decía que ella era discapacitada, que parara un poco y luego su hija hizo un desmayo fingido hasta que llegó la policía”.

Agregó que, mientras brindaba una entrevista televisiva en el barrio esa misma noche, el padre de la joven se acercó para agredirla.

“Este señor ejerce la prostitución, le pegó a una chica que toma medicación. Él es una agresivo”, manifestó el hombre. Fue a raíz de ese nuevo incidente que la influencer decidió presentarse en la comisaría para radicar la denuncia contra la familia.

“Es un ataque que sufrimos todo el tiempo. Algunas lo dejamos pasar porque queremos evitar todo este tipo de drama, pero a veces no se puede hacer la vista gorda. Estoy cansada de lo que vivo, Necesitamos caminar en un espacio libre como todo el mundo. Pido respeto. No molestamos a nadie, somos parte de la sociedad”, concluyó.