Inseguridad. La Matanza: víctimas de delitos pidieron ayuda a Sabina Frederic, que se negó a recibirlos

El pasado 26 de marzo fue un día histórico en el centro de Ramos Mejía, partido bonaerense de La Matanza. Allí, cientos de vecinos que llegaron desde diferentes barrios se unieron en una masiva protesta que tuvo como objetivo principal exigir justicia tras el homicidio de la psicóloga social María Rosa Daglio, asesinada por un motochorro que el año pasado fue liberado en dos ocasiones.

En diferentes reportajes, vecinos autoconvocados y organizados en asambleas barriales que buscan impulsar acciones comunitarias contra la inseguridad confirmaron a LA NACION que por la gravedad de los últimos casos registrados -que evidencian los robos violentos como principal metodología delictiva, y el abandono policial como problema central- desarrollaron una amplia lista de propuestas y estrategias para frenar al delito, para lograr vivir en paz.

Desde las distintas expresiones que se cristalizan en las asambleas barriales hay una denuncia que es común: los funcionarios provinciales o nacionales no quieren recibir a los referentes de los barrios que se organizan contra la inseguridad. Así, el sábado por la noche, el Observatorio de Seguridad de La Matanza -conformado por asociaciones civiles y familiares de víctimas de delitos- informó en un documento público que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se negó a recibirlos, en medio de lo que ellos consideran una escalada sin precedentes en la violencia de los criminales, que -según los vecinos- encuentran en este partido del conurbano, desde el inicio de la pandemia, un escenario totalmente liberado.

Hace poco más de un mes, vecinos de Ramos Mejía exigieron más seguridad luego del asesinato de la psicóloga social María Rosa Daglio. FOTO: SANTIAGO FILLIPUZZI - LA NACION

Fue por este motivo que decidieron difundir, junto a dos informes del Observatorio, la respuesta oficial del gabinete de Frederic. Se trata de un breve comunicado que deniega el pedido de audiencia (por medidas de seguridad sanitarias en el marco de la pandemia), y les recomienda a los miembros del Observatorio iniciar un diálogo con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en cuyas oficinas -tal como explican los referentes vecinales- tampoco son recibidos. De esta forma, sin interlocutores, la problemática del delito en La Matanza pareciera no tener, desde la perspectiva de las asambleas, un horizonte de soluciones.

“Duele la displicencia y desconsideración con la que ignoran un reclamo absolutamente legítimo ante los graves, simultáneos y permanentes problemas que padecemos”, explicaron desde el Observatorio de Seguridad en un comunicado. Y agregaron: “Tanto la ministra Frederic como el ministro Berni dicen que los índices de seguridad bajaron, pero nosotros podemos ver en los grupos vecinales que los delitos siguen aumentando. Hay una discordancia entre el relato de las autoridades y lo que vive la población”.

Carta pública de protesta publicada por el Observatorio de Seguridad vecinal de La Matanza; duras críticas contra Frederic

Mientras tanto, la violencia no cesa. Pocos días atrás, la comisaría 3a. de Villa Luzuriaga fue intervenida y su jefe, relevado del cargo, como consecuencia de una escandalosa denuncia contenida en un video que se viralizó: lo grabó una mujer que, indignada, ingresó en la seccional de La Matanza y cuestionó de viva voz que, a pesar de los insistentes llamados, los policías no habían respondido al pedido de ayuda por un robo que acababa de sufrir su hermana en un kiosco situado a solo cuatro cuadras de la dependencia.

Otro caso grave. El pasado 19 de abril, al menos cuatro delincuentes que simulaban ser policías asaltaron a un hombre y a su esposa, a quienes obligaron a subir a un vehículo para robarles el dinero que tenían ahorrado en su casa, aunque finalmente liberaron a sus víctimas cuando vieron que había un control vehicular en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, tal como informó este diario.

En este sentido, lo que resulta incomprensible para los vecinos es por qué la ministra no los quiere recibir. Cuando inclusive pocos días atrás ella misma estuvo en La Matanza en una reunión con el intendente kirchnerista Fernando Espinoza, y supervisando retenes de Gendarmería. Por este motivo, desde el Observatorio también decidieron difundir la respuesta que les devolvieron desde el Ejecutivo cuando pidieron ayuda. “Esta respuesta del ministerio es de terror”, dijo a LA NACION Daniel Bracamonte, referente de Vecinos en Alerta de Ramos Mejía.

Respuesta del ministerio de Seguridad a los vecinos de La Matanza

Por otro lado, Rubén Carballo, referente de una ONG llamada Comisión de acompañamiento de familiares de víctimas, en relación con esta problemática, explicó poco tiempo atrás a LA NACION: “Con prevención se puede evitar que haya más muertos. Hemos enviado mensajes y cartas al ministro Sergio Berni, pero no tenemos respuestas. Anunciaron miles de cámaras, pero no hay ninguna. La realidad es que todos los días hay robo y se nota una tremenda ausencia del Estado. Tiene que haber una política real para proteger a los vecinos”.

En una reciente recorrida de este diario por Ramos Mejía, una vecina llamada Daniela Delgado, dueña de un comercio, comentó: “La Matanza es un municipio enorme, con realidades diferentes; Ramos es distinto a González Catán o Virrey del Pino, pero todos estamos atravesados por la terrible inseguridad. Esto es tierra de nadie. Siento una indignación constante porque los políticos anuncian cosas que no cumplen, cámaras que no funcionan, centros de monitoreo, operativos. Mientras tanto, seguimos llorando vecinos. Las familias siguen quedando destruidas. Yo soy comerciante, y te puedo decir que para los gastronómicos es tremendo, porque tenemos las mesas afuera; los ladrones pasan y roban impunemente. No hay patrulleros en las calles”.

El jueves 22 de abril, luego de visitar La Matanza y supervisar algunos retenes en el marco del operativo de protección civil por el avance del coronavirus, Frederic difundió un comunicado oficial con su visión respecto de este empobrecido partido del conurbano: “Quiero agradecerle al intendente Espinoza por acompañarnos, por estar acá con nosotros, por su compromiso con la seguridad de los vecinos y las vecinas de La Matanza”.

Y concluyó la ministra: “Desde el primer día de nuestra gestión, Espinoza estuvo presente acompañándonos y siempre manifestó la importancia de fortalecer la presencia de la Gendarmería; la inseguridad aquí no sólo nos preocupa, sino que nos ocupa. Esa línea de trabajo marca el vínculo constante que tenemos entre el ministerio y el municipio”.

