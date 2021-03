Ramos Mejía: cientos de vecinos se manifestaron en las calles por la inseguridad

Cientos de vecinos de Ramos Mejía se concentraron esta tarde para exigir justicia tras el homicidio de la psicóloga social María Rosa Daglio, asesinada por un motochorro que el año pasado fue liberado en dos ocasiones. Bajo la lluvia, todos los habitantes de la zona expresaban consignas de enojo y dolor por el asesinato.

Daniel Bracamonte, referente de Vecinos en Alerta de Ramos Mejía, dijo a LA NACION: “Lamentablemente la causa que nos moviliza es un nuevo hecho de inseguridad. Tenemos que lamentar la pérdida de una persona que participaba en nuestro grupo y reclamaba activamente por este problema. Hace nueve años pedimos más seguridad para La Matanza, pero no tenemos respuesta. Estoy decepcionado como ciudadano, porque espero que el Estado este presente, desde la municipalidad hasta el Ejecutivo nacional”.

Y agregó: “El gobierno provincial vive haciendo anuncios de que entregan patrulleros, pero particularmente en Ramos Mejía solo hay dos móviles. No tenemos un sistema de emergencias de salud, aunque pedimos incorporarnos al sistema SAME. Nuestra vecina murió esperando una ambulancia. Estar en esta marcha es una obligación, para apoyar a la familia y a los vecinos. No vamos a cesar en nuestro reclamo porque solo pedimos vivir en paz.

Vecinos de Ramos Mejía marcharon esta tarde para exigir justicia tras el asesinato de María Rosa Daglio Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por su parte, Daniela Delgado, que tiene su comercio en Ramos Mejía, comentó: “La Matanza es un municipio enorme, con realidades diferentes; Ramos es distinto a González Catan o Virrey del Pino, pero todos estamos atravesados por la terrible inseguridad. Esto es tierra de nadie. Siento una indignación constante porque los políticos anuncian cosas que no cumplen, cámaras que no funcionan, centros de monitoreo, operativos. Mientras tanto, seguimos llorando vecinos. Las familias siguen quedando destruidas. Yo soy comerciante, y te puedo decir que para los gastronómicos es tremendo, porque tenemos las mesas afuera; los ladrones pasan y roban impunemente. No hay patrulleros en las calles. No salgo de mi casa porque tengo pánico de salir y que me pase lo mismo que a María Rosa”.

Quienes participaron de la manifestación estuvieron unidos por la sensación se sentirse potenciales víctimas el delito. Los vecinos de Ramos Mejía se sienten indefensos ante una ola criminal que avanza por cada calle del barrio. Una docente llamada Fernanda, aseguró: “Conocí a la vecina que murió, y vine porque pienso que me podría haber pasado a mi, y que tengo que comprometerme con lo que pasa. La policía no responde. Estamos a la buena de Dios. La muerte de mi vecina me dolió mucho, porque era una mujer que no molestaba a nadie. Últimamente, la inseguridad nos toca de cerca; la tenemos encima, mucho más que antes. Ramos Mejía, Lomas del Mirador y Luzuriaga son blancos fáciles porque no tenemos respaldo de nadie”.

Vecinos de Ramos Mejía exigieron más seguridad luego del asesinato de la psicóloga social María Rosa Daglio Santiago Filipuzzi - LA NACION

Similares evaluaciones realizaron quienes viven en otras localidades de La Matanza. Por ejemplo, Ángel Moraga tiene 59 años y vive en González Catán; se acercó a Ramos Mejía para participar de la marcha porque el delito golpea en todo el distrito. “No hay seguridad; tenemos que meternos en los barrios para trabajar ahí. En la provincia, situación de los jóvenes es un desastre. Debemos convocarlos para limpiar escuelas, realizar tareas cívicas”, dijo.

Por otro lado, Rubén Carballo, referente de una ONG llamada Comisión de acompañamiento de familiares de victimas, explicó: “Con prevención e inseguridad se puede evitar que haya más muertos. Hemos enviado mensajes y cartas al ministro Sergio Berni, pero no tenemos respuestas. Anunciaron miles de cámaras, pero no hay ninguna. La realidad es que todos los días hay robo y se nota una tremenda ausencia del Estado. Tiene que haber una política real para proteger a los vecinos”.

