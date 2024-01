escuchar

Un dirigente del Pro fue víctima de un violento asalto anoche, cometido a mano armada por dos sujetos que lo sorprendieron cuando terminaba de sentarse en su auto para volver a su casa luego de realizar actividad física. En un video de cámaras de seguridad se ve que los delincuentes atacaron dos veces en la misma cuadra.

Se trata de Pablo Lamoglia, abogado oriundo de Ituzaingó y cercano a Joaquín De la Torre, exintendente de San Miguel y actual senador bonaerense. El letrado fue interceptado por los delincuentes sobre la calle Ameghino, a pocos metros de la intersección con Estanislao del Campo, de Villa Sarmiento, Morón, en cercanías de la plaza Alsina.

El dirigente político, volvía de entrenar del club del Colegio de Abogados. Había dejado estacionado su auto y cuando se puso al volante para regresar a su casa, fue abordado por dos delincuentes armados, que quedaron filmados. “Si llegaba a tener un arma, les tiraba”, expresó la víctima, que anticipó que tramitará la tenencia.

“En ese momento te sentís tan impotente, tan vulnerable, que yo creo que si llegaba a tener una arma, así como reaccioné, doblándole la muñeca y trabándole el arma para que no dispare, yo creo que si llegaba a tener un arma en ese momento le tiraba a las piernas o si podía tener la posibilidad de sacarle el arma le tiraba también” dijo el abogado a LA NACION.

“Cuando me apuntaron, el de la puerta del acompañante no pudo abrirla, el de mi lado sí, tomé la llave del auto y bajé. En ese momento forcejeé con uno de ellos, le doblé la mano para que el tipo deje de apuntarme a mi cabeza y él alcanzó a disparar la bala que me rozó el brazo. Nos asustamos los dos. No sé si la bala me lastimó el brazo o fue otra cosa. Le tiré la llave y salí corriendo rumbo a la plaza a pedir ayuda”, recordó Lamoglia.

Fue el propio hombre asaltado el que logró poner debajo del asiento a su teléfono celular y la billetera. Además, dejó con el cambio colocado su vehículo automático (un Honda HR-V) para que no pudieran prenderlo. Efectivamente, como los ladrones fracasaron en el intento, se retiraron corriendo para asaltar a una pareja con dos chicas adolescentes que estaba con su auto, un VW Bora, a media cuadra. “Estaban muy agresivos, no les importaba nada”, dijo.

“Les llevaron el auto, sus pertenencias como celulares y billeteras luego de apuntarlos. La verdad, lo que te da bronca es que todo esto pasa por la ideología zaffaronista y el garantismo que nos hizo mucho mal. Como hombre de ley, lo único que veo es que algo estamos haciendo mal”, reflexionó Lamoglia, y dijo que tramitará la tenencia de un arma para poder defenderse.

El abogado, en su diálogo con LA NACION, sumó: “Hace un año y medio me robaron con un arma, y estoy muy enojado, tremendamente enojado y preocupado. Yo invito que vengan a caminar por el conurbano, Morón, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Ituzaingó para ver si con la teoría se puede llevar a la práctica -para esa biblioteca garantista-” y añadió: “El agnóstico comienza a rezar cuando el avión se cae en picada. Es la segunda vez que me toca. La teoría es divina, pero el problema es cuando la llevas a la práctica”.

El caso es investigado por la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la Fiscalía Nº 8 de Morón.

María Cabrera

Temas Inseguridad