Insólito: un adolescente de 13 años cruzó la frontera sin que nadie lo frenase y generó un operativo de búsqueda en Brasil

Sobre la permeabilidad de la frontera se escribió mucho al señalar los repetidos casos de narcotráfico y contrabando, cuyos protagonistas encuentran la manera de eludir controles. Pero la situación vivida en los últimos días en el puente internacional que une Paso de los Libres y la ciudad brasileña de Uruguayana llegó a un nivel insólito: un chico de apenas 13 años cruzó a pie la zona limítrofe sin que nadie lo frenase. Su fuga del hogar generó entonces un operativo especial de búsqueda en Brasil.

“Como resultado de un trabajo conjunto entre la Justicia Federal y provincial, en menos de 24 horas se dio con el paradero de un niño de 13 años que era intensamente buscado por su familia en la localidad correntina de Paso de los Libres. El menor de edad había sido visto por última vez el martes pasado por la tarde. A partir de distintas medidas investigativas, se estableció que había cruzado solo el paso fronterizo hacia la República Federativa de Brasil, y finalmente, fue hallado ayer en la ciudad de Uruguayana”, señaló el Ministerio Público Fiscal en su sitio web de noticias.

Se agregó en ese texto que la investigación se había iniciado el miércoles por la mañana, cuando efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Paso de los Libres de la Gendarmería Nacional se comunicaron con la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad —a cargo del fiscal interino Aníbal Fabián Martínez— y le informaron a la auxiliar fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos y Complejos, Miriam Benítez, la denuncia por la desaparición del adolescente.

El día anterior se había difundido en redes sociales un pedido de colaboración de la familia para dar con el paradero del chico de 13 años, que había salido de la casa la tarde antes y al que nadie había visto luego de ser observado al subir a un colectivo.

“Ese mismo día, en el caso intervino la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la Cuarta Circunscripción Judicial, a cargo de Daniela Di Tomaso, quien recibió a la familia del menor de edad. En ese marco, la sede fiscal federal se puso a disposición para coordinar con la fiscalía provincial las tareas de búsqueda del adolescente. A partir de testimonios que señalaban haberlo visto deambulando solo, la Gendarmería desplegó operativos de rastrillaje en distintos sectores de la ciudad”, informó la página del Ministerio Público Fiscal, www.fiscales.gob.ar

Al tratarse de un área de frontera y frente a la posibilidad de que se tuviese en mano una desaparición forzada de un menor causada por una red de trata transnacional, se desplegaron todos los recursos disponibles. “Se realizaron patrullajes en la zona de ribera del río Uruguay, se emitieron alertas institucionales a nivel regional y nacional a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad Nacional y, a nivel internacional, se entablaron comunicaciones con integrantes de la comunidad de inteligencia de diferentes instituciones policiales y militares de la ciudad fronteriza de Uruguayana, ubicada en el estado brasileño de Río Grande do Sul”, indicó el Ministerio Público Fiscal.

Entonces llegó la sorpresa: el chico había cruzado la frontera caminando, solo y a través del paso internacional.

“El análisis de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la zona primaria aduanera permitió confirmar que el chico de 13 años había cruzado el paso internacional a pie, a las 19.15 del 7 de abril, con destino a Brasil. A partir de ello, desde la Gendarmería se dio inmediato aviso a las autoridades policiales del país vecino. En ese contexto, se destacó la intervención del Grupo de Investigaciones Contra la Trata de Personas de la Gendarmería Nacional, que actuó de oficio ante la situación, dio inmediata intervención a la sede fiscal y aportó información actualizada en tiempo real, lo que permitió adoptar medidas urgentes y optimizar los mecanismos de cooperación interinstitucional”, se agregó.

El menor fue encontrado, finalmente, por familiares que habían ido en su búsqueda tras conocer el cruce del puente internacional. Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal: “Cerca de las 14 del miércoles pasado, familiares del adolescente que se habían trasladado a Uruguayana lograron ubicarlo mientras deambulaba en inmediaciones de un supermercado de la cadena Stock Center de esa ciudad brasilera, luego de recibir información de un camionero que les dijo que creía haberlo visto en ese sector durante la mañana”.

El adolescente fue encontrado en buen estado de salud.