Alerta en la frontera con México: así es la estrategia de los carteles para cruzar con drones a Texas

La frontera entre Estados Unidos y México volvió a estar en alerta cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) cerró el espacio aéreo de El Paso, Texas, tras un ataque con drones atribuido a carteles. El uso de esta tecnología no es nuevo: desde hace más de 15 años se emplea para transportar droga, vigilar y, en algunos casos, atacar a agentes de seguridad.

Cómo los carteles mexicanos usan drones para traficar droga en la frontera con EE.UU.

De acuerdo con Associated Press, el principal uso que narcotraficantes mexicanos le dan a los drones es el transporte de droga. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en 2024 se registraron 10.000 incursiones en la zona del valle del Río Grande.

Carteles mexicanos usan los drones con distintos fines en la frontera con Estados Unidos Christian Chavez - AP

Aunque en un inicio esta tecnología se usaba mayormente para atacar a fuerzas de seguridad y posteriormente para vigilancia, actualmente el envío de droga desde México a EE.UU. es una acción en la que se destinan drones.

Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, durante 2025 se registraron múltiples casos de narcotraficantes que cruzaron fentanilo mediante este equipamiento. Para hacerlo, recurrieron a dispositivos artesanales que pueden transportar hasta 220 libras (100 kilos).

En paralelo, el avance de la tecnología satelital favoreció a esta actividad criminal. Dados los recursos con los que cuentan estos grupos, es posible programar con anticipación los lugares concretos de aterrizaje.

Drones en la frontera: vigilancia y ataques contra fuerzas de seguridad

Más allá del transporte de droga, que se expandió en el último tiempo debido a la mejora de la tecnología, ya desde hace años se reportaron casos de ataques mediante esta vía.

El uso de drones en la frontera por parte de carteles mexicanos comenzó en 2010 Tripadvisor

En 2021, México informó sobre ataques a fuerzas de seguridad con drones realizados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Con el paso de los años, la táctica se expandió a múltiples grupos criminales.

En paralelo, los primeros reportes de dispositivos que cruzan la frontera se registraron en 2010. La expansión con el correr del tiempo fue exponencial.

Mientras que las cifras de 2024 indicaron 10.000 cruces, entre 2012 y 2014 se habían registrado 150 incursiones de sistemas de aeronaves teledirigidas.

Por qué la FAA cerró el espacio aéreo en El Paso tras una operación antidrones

Para combatir la presencia de drones, la CBP usó tecnología especialmente dedicada a destruirlos. Sin embargo, eso puso en riesgo a pasajeros de vuelos comerciales que sobrevolaban la zona.

Estados Unidos coloca más barreras en la frontera con México

De acuerdo con otro artículo de Associated Press, un láser se desplegó cerca de Fort Bliss, pero sin coordinar con la autoridad de aviación. Ante el riesgo de que alguna aeronave sufriera daño, la FAA resolvió de emergencia suspender el espacio aéreo sobre El Paso.

Originalmente, la medida fue dispuesta por diez días. Sin embargo, finalmente solo duró unas pocas horas. Como consecuencia de esta decisión se cancelaron siete despegues y siete llegadas en el aeropuerto de la ciudad.

La FAA y el gobierno de Donald Trump tienen una reunión a fin de mes para evaluar la situación de los drones, por lo que sorprendió que se autorizara a la CBP a aplicar esta tecnología antes del encuentro.