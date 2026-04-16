Declara Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su padre

La segunda audiencia del nuevo juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, tiene prevista una jornada emotiva. Declara como testigo Gianinna Maradona, una de las hijas del crack del fútbol mundial.

A un mes de cumplir 37 años, Gianinna se va a presentar ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, magistrados a cargo del debate.

Nuevo juicio por la muerte de Maradona: la palabra del fiscal Patricio Ferrari

El año pasado, en el juicio que se declaró nulo tras quedar al descubierto el proyecto audiovisual Justicia Divina, un documental sobre el debate con la participación estelar de la por entonces jueza Julieta Makintach, Gianinna fue protagonista de un testimonio emotivo.

“Me costó mucho salir adelante. Hablé mucho con mi papá y le pedí morir, que me llevara con él, que no tenía ganas de vivir. Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para salir adelante para poder ver a mi sobrina Roma [la hija mayor de Dalma] y criar a mi hijo Benjamín“, afirmó, quebrada, cuando su abogado Fernando Burlando le preguntó cómo había cambiado su vida desde la muerte de Maradona.

También recordó cómo había visto a su padre el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de su fallecimiento, cuando lo visitó en la casa alquilada en el barrio San Andrés, en Benavídez, en Tigre.

“Mi papá estaba tirado en la cama sin querer levantarse. Estaba muy hinchado, sus ojos, sus manos. Yo le pedía que se levante, que venga al comedor conmigo. [pero] No tenía ganas de nada. Sus ojos no se veían de lo hinchado que estaba. Hasta tenía una voz robótica, no era su voz. Hablé con Luque y Díaz para decirles que estaba muy hinchado. Me decían que era normal”, recordó.

Dalma Maradona en la sala de audiencias durante la primera audiencia del segundo juicio Ricardo Pristupluk

Antes de la declaración de Gianinna están previstas otras dos declaraciones. El subcomisario Lucas Farías, el primer uniformado que ingresó en la casa donde murió Maradona, y Juan Carlos Pinto, un médico de un servicio de emergencias.

“El abdomen muy inflado, a punto de explotar”, dijo en su primera declaración Farías. Se refería al cuerpo de Maradona.

También dijo: “Me asomo a la habitación y veo en la cama un bulto prominente. Estaba tapado. Me causó una sorpresa enorme verlo a Maradona así”.

Pinto fue quien salió de la habitación donde yacía el cuerpo de Diego y le comunicó a Claudia Villafañe, la exmujer del Diez, y a Dalma, Gianinna y Jana, las tres hijas mujeres del astro, la trágica noticia.

“Les dije que el paciente había fallecido. Empezaron a decir que no, que había que llevarlo a una clínica. No podían aceptar que había muerto”, sostuvo, entre otras cosas el testigo.

Pinto, que es médico clínico, el 25 de noviembre de 2020 llegó a la casa del lote 45 del barrio privado San Andrés, en Tigre donde Diego pasó sus últimas semanas de vida, en una ambulancia del servicio de emergencias +Vida.

“Entramos en la casa, una persona le hacía compresiones en el pecho y otra respiración boca a boca. Desplegamos nuestro equipo en la cama y continuamos con la reanimación. Vimos que el paciente no tenía actividad eléctrica, pero por protocolo se siguió dando oxígeno. Hicimos 20 minutos más, pero el paciente tenía signos de muerte”, dijo el testigo el 20 de marzo, cuando declaró ante Makintach y los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso.