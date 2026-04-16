Una aplicación de citas resultó para una jubilado solo una trampa preparada por viudas negras

Viudas negras volvieron a atacar, esta vez en la localidad bonaerense de Berazategui, donde un jubilado sufrió el robo de su camioneta y dinero en efectivo, entre otros elementos personales. La víctima contó en su denuncia policial que conoció a la acusada en una aplicación de citas y que ya había tenido dos encuentros previos al hecho, por lo que nada le llamaba la atención.

La denuncia, que fue informada por Noticias Argentinas, fue radicada a mediados de febrero de este año, pero se conoció en las últimas horas, y en ella se detalla cómo fue el accionar de la delincuente.

D.A.P., de 68 años, relató que en la mañana del 16 de febrero se despertó en su cuarto y observó que había desorden en la totalidad de las habitaciones y que le faltaban $100 mil, una camioneta Amarok, una computadora y su celular.

Recordó que la noche anterior, cerca de las 20:30 horas fue hasta la estación de trenes del partido de Avellaneda con la finalidad de buscar a una amiga llamada Melina, a quien conoció por una aplicación de citas. En su relato, sostuvo que no era la primera vez que se quedaba a dormir, ya que ya habían tenido otros dos encuentros previos.

La víctima señaló que cerca de las 23.00 del 15 de febrero prepararon la cena, charlaron y tomaron alcohol, hasta que en medio de la conversación subió a su pieza porque estaba mareado, se acostó en la cama y no recordó nada más. Al constatar el robo, indicó que buscó el perfil de la acusada en la app, pero ya no me aparecía.

El hombre sostuvo que durante esas citas le pareció “buena chica” y que ella le comentó que vivía en Lanús con su mamá, con quien supuestamente no tenía buena relación. Además, sumó que la primera vez que la fue a buscar a la estación de trenes del partido de Lanús y la siguiente vez ella fue en colectivo.

La causa, caratulada como robo, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Juicio N°1 Descentralizada Berazategui del Departamento Judicial Quilmes.

Riesgo en a noche

Los casos en los que actúan las llamadas viudas negras pueden llegar a derivar en delitos extremos. Eso pasó con la mujer conocida como Cachorra, identificada por la investigación judicial como Micaela Vargas. Fue procesada en diciembre pasado con prisión preventiva como coautora de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y para facilitar y consumar otro delito.

El crimen por el que Vargas está presa ocurrió el 5 de junio de 2024. La víctima, José S., tenía 61 años y estaba convencida de que la joven, a la que llamaba cariñosamente Cachorra, era su novia.

Pero ella, en realidad, era una viuda negra y estaba en pareja con otro hombre, identificado por la Justicia como Leonardo Díaz, de 35 años. Juntos habían planeado robar el departamento de la víctima, situado en el barrio porteño de Constitución.

Cuando Vargas y Díaz decidieron concretar el plan criminal, todo terminó de la peor manera. El 5 de junio del año pasado, José S. fue asesinado de siete puñaladas en el cuello en el baño de su departamento, situado en la avenida San Juan al 1300.

Díaz, que había sido detenido en Chaco a principios de noviembre pasado, ya fue procesado con prisión preventiva y su expediente fue elevado a juicio.

Ambos mataron a la víctima a traición. Vargas y Díaz se llevaron como botín el teléfono celular de José S., su billetera y 165.000 pesos que tenía reservados para pagarle al mecánico que le había arreglado el auto.

El homicidio fue descubierto al día siguiente, cuando los vecinos de José S. advirtieron una “pérdida de agua que registraba la vivienda desde la tarde noche anterior”. Con las llaves aportadas por un amigo de la víctima abrieron la puerta del departamento, pero no pudieron ingresar en el baño porque el cuerpo lo impedía.

En la escena del crimen se halló un cuchillo de mango negro de unos 34 centímetros de largo, con rastros de sangre.