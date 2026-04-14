Descubren un gigantesco invernadero de plantas de cannabis en un barrio privado de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de tres meses de investigación, personal de Gendarmería Nacional detectó un invernadero clandestino de plantas de cannabis a gran escala en una vivienda de esta ciudad, y secuestró más de 28 kilos de marihuana.

En seis allanamientos, los gendarmes encontraron un “indoor” con un sistema de cultivo, crecimiento, ventilación y secado de las plantas. A su vez, decomisaron 10 celulares, una notebook, tres balanzas de precisión, una tarjeta SD, un disco externo y 275 semillas de marihuana. “Ocho personas vinculadas a la organización dedicada al cultivo y comercialización de estupefacientes quedaron supeditadas a la causa”, indicaron desde Gendarmería.

Gendarmería descubrió un invernadero de plantas de cannabis en un barrio privado de Bariloche Prensa Gendamería

Los operativos se concretaron después de que efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bariloche realizaran a lo largo de tres meses distintas tareas de campo, análisis y constataciones.

A raíz de eso, la Unidad Fiscal Federal de esta ciudad ordenó seis allanamientos en el barrio Valle Escondido, a la altura del km 16 de la avenida Bustillo. Las inspecciones fueron realizadas con apoyo del personal perteneciente al Escuadrón 34 “Cabo Primero Marciano Verón”.

También se decomisaron elementos tecnológicos, balanzas de precisión y semillas.

En la primera vivienda allanada, los gendarmes encontraron un invernadero de cannabis a gran escala en donde se realizaba el cultivo de plantas de marihuana bajo distintos procesos de iluminación, resguardo, crecimiento, ventilación y secado. Allí se secuestraron 28 kilos y 447 gramos de cannabis.

Gendarmería descubrió un invernadero de plantas de cannabis en un barrio privado de Bariloche Prensa Gendamería

Megaplantación

Hace menos de un mes, la Policía de Río Negro descubrió una megaplantación de marihuana en una isla ubicada a unos 7 kilómetros de la localidad de Lamarque, cerca de Choele Choel.

El operativo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) del Valle Medio culminó con el secuestro de 55 plantas de cannabis de gran tamaño y casi 16 kilos de flores de marihuana.

“Los efectivos de la BMA llegaron hasta un islote ubicado en la margen sur del río Negro donde detectaron, camuflado entre álamos y sauces, un cultivo montado de manera estratégica para pasar desapercibido y aprovechar el aislamiento natural del terreno”, señalaron desde el gobierno rionegrino.

Efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Policía de Río Negro en la plantación de marihuana descubierta en una isla cercana a la localidad de Lamarque

El insólito descubrimiento se produjo durante vuelos de reconocimiento llevados adelante por la Policía de Río Negro en sectores rurales de difícil acceso en el contexto de la búsqueda de un un joven desaparecido.

Las plantas de cannabis medían cerca de tres metros de altura y estaban ocultas entre las malezas de la isla, “protegidas con trampas de las llamadas comúnmente cazabobos”, dijeron desde la Policía de Río Negro.