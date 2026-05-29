Cómo es la zona donde buscan a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, continúa con importantes despliegues policiales y judiciales en distintos puntos de la capital provincial. Mientras crece la preocupación por la falta de novedades sobre su paradero, los investigadores profundizan las tareas de rastrillaje y recolección de pruebas.

Los procedimientos se enfocan especialmente en dos lugares considerados estratégicos para la causa: la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento, y un sector de barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad, donde se realizan operativos de gran magnitud.

Según informó el medio local La Voz, este viernes la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier, mientras que de manera simultánea se desplegó otro importante operativo en barrio Ampliación Ferreyra, donde la Policía habría localizado un vehículo rojo mencionado previamente por el sospechoso.

Habló el fiscal de la causa

Cómo es barrio Ampliación Ferreyra, uno de los puntos clave de la búsqueda

Barrio Ampliación Ferreyra se encuentra en la zona sur de la ciudad de Córdoba y combina sectores urbanos con amplios espacios abiertos y terrenos descampados. Precisamente esas características explican el interés de los investigadores en el lugar.

De acuerdo con la información trascendida, el procedimiento se concentra en calles que limitan con un descampado de grandes dimensiones. La Policía dispuso cortes de tránsito en distintos accesos para facilitar las tareas de búsqueda y preservar la escena.

La magnitud del despliegue quedó reflejada en la instalación de una carpa operativa del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), el cuerpo especial que participa en tareas de rastreo y búsqueda en terrenos complejos.

El descampado donde se realizan rastrillajes

Un nuevo allanamiento en la casa del detenido

En paralelo, la Justicia volvió a inspeccionar la vivienda de Barrelier. A diferencia del primer procedimiento, esta vez el operativo se realizó con un despliegue mucho mayor.

La zona fue vallada con cintas de seguridad y equipos especiales de Policía Judicial y peritos forenses ingresaron al inmueble para realizar nuevas inspecciones y buscar elementos que puedan aportar información sobre la desaparición de la adolescente.

El frente de la casa del único detenido en el caso

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los investigadores continúan analizando distintas hipótesis y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

“La buscamos con y sin vida”

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la búsqueda de Agostina dio declaraciones a la prensa. “La buscamos con vida y sin vida. Las dos hipótesis. Las pruebas conducen en esas direcciones”, indicó.

“Nos dan expectativas con vida y otras distintas. Se suman permanentemente conclusiones y resultados de material de prueba recolectado”, sumó. En la misma línea, afirmó: “Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar”, completó.