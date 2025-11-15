Investigan la muerte violenta de una psiquiatra en City Bell

Una mujer de 65 años fue hallada muerta este sábado en su casa de City Bell, una localidad cercana a la capital bonaerense. El hallazgo tuvo lugar en su vivienda, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, donde un hombre, quien dijo ser amigo de la mujer, encontró el cadáver en medio de un desorden generalizado y algunas manchas de sangre.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la psquiatra fue identificada como Virginia Franco y por el momento el caso está caratulado como “averiguación de causales de muerte”. La mujer trabajaba como psiquiatra.

Por su parte, el fiscal a cargo del caso es Alvaro Garganta, de la UFI 11, quien dispuso la demora del presunto testigo y además ordenó que se le incaute el teléfono celular.

El desorden en que fueron hallados los ambientes de la vivienda y los rastros de sangre en varios lugares de esa casa apuntarían a un posible homicidio. De todas maneras, los investigadores esperan el resultado de la autopsia para definir la mecánica de la muerte. Los detectives aclararon que no se descarta ninguna hipótesis, tanto la participación de otra persona como un atentado contra la propia vida.