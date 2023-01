Ituzaingó: llegó a su casa en auto, vio a ladrones salir con sus cosas y quiso detenerlos con una maniobra

escuchar

Un vecino de Ituzaingó protagonizó una difícil situación ayer por la tarde cuando volvía a su casa y desde su camioneta vio cómo de su hogar salían delincuentes con bolsos que se subían a otro rodado y se daban a la fuga. Ante ese momento, para él “desesperante”, reaccionó, les tiró el vehículo encima, en reversa, y luego los persiguió.

“No era mi intención matarlos. Quería detenerlos. Hay veces en que no pensás”, dijo hoy Javier, de 51 años, quien fue víctima de la entradera en la que le robaron varios objetos de valor y cuyos intentos para frenar a los delincuentes quedaron grabados.

La secuencia que vivió fue registrada por una cámara de la vía pública. Allí se ve cómo Javier llega a su casa sobre la calle Pérez Quintana al 300, casi esquina Olazábal, y ve cómo dos hombres salen del domicilio con bolsos y se suben inmediatamente a una camioneta.

Es entonces cuando hace una maniobra marcha atrás y choca la delantera del vehículo de los ladrones para arrastrarlos hacía atrás, en dirección a la esquina. Los empuja por varios metros. Sin embargo tres de los delincuentes, dentro del auto, lograron huir por la calle Olazábal; un cuarto se fugó a pie.

Encontró a los ladrones in fraganti: quiso evitar que se lleven sus pertenencias tras una entradera

“En ese momento no pensé nada, hice cosas que no tendría que haber hecho, como ir a toda velocidad y buscarlos. No sé si lo volvería a hacer”, analizó Javier en diálogo con Crónica Tv.

El hombre contó que según reconstruyó a través de imágenes de las cámaras de seguridad, uno de los ladrones saltó el portón, mientras otro tocaba el timbre para disimular. Luego, el que estaba en el interior abrió el acceso con una barreta y lo hizo entrar.

“Yo suelo llegar más tarde a casa, pero esta vez vine antes para buscar unas herramientas. Entonces veo la puerta del portón abierto y me pareció raro. En ese momento la camioneta que estaba estacionada en la vereda toca dos bocinazos y salen dos personas de adentro que se llevaban todo”, relató Javier.

“Reaccioné acelerando la camioneta. Primero quería manotear el teléfono para llamar al 911. Al verlos irse doy marcha atrás y los llevo hasta la esquina. Después los perseguí a toda velocidad y los perdí”, explicó.

“No sé si lo haría de nuevo. Me sentí violado, con mucha bronca e indignación. Laburo todo el día y no le robo nadie a nadie; te da bronca lo que pasa en todos lados. Acá en Ituzaingó está difícil”, se lamentó para luego contar cómo se sintió: “Te da miedo, después bronca e impotencia porque tenés que estar encerrado tras una reja mientras ellos están sueltos y hacen lo que quieren... Me agarró mucha desesperación para frenarlos, pero no pude, es impotencia y bronca”, dijo.

La Fiscalía Nº1 descentralizada de Ituzaingó está a cargo del caso bajo la investigación de la fiscal Gabriela Millán, quien dispuso el relevamiento de huellas en el domicilio de la víctima y cámaras, privadas y públicas, por parte de la Policía Científica.

LA NACION