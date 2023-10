escuchar

Pablo Torres Lacal tomó la palabra y habló ante los jueces Alberto Ortolani, Sebastián Urquijo y Gonzalo Aquino, quienes hoy comenzaron a juzgarlo por triple homicidio con dolo eventual. Se trata del conductor de la lancha que el 31 de marzo de 2016 embistió una embarcación en el Delta, a la altura de Tigre. Como consecuencia del impacto murieron Manuel Storani, el hijo menor del exministro y exdiputado nacional Federico Storani, y su madre, María de los Ángeles Bruzzone, y Francisco Gotti. “No sé a qué velocidad iba”, sostuvo el acusado.

Antes de afirmar que no sabía a qué velocidad conducía la lancha la última noche de marzo de 2016, aunque dijo que “iba normal, tranquilo, a entre 2000 y 2500 vueltas”, Torres Lacal, de 55 años, agradeció al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de San Isidro la posibilidad de que se escuchara su voz.

“Es alejado que se me acuse de no valorar la vida. No recuerdo qué pasó después que me golpeé. Al séptimo día recuperé la conciencia. Lloré mucho. Pido disculpas a los presentes. A mí se me murió un amigo [Gotti viajaba en su embarcación”, afirmó mientras el público, amigos y familiares de Storani, escuchaban con atención sus palabras.

Al iniciar el debate, el representante del Ministerio Público, Juan Diego Callegari, sostuvo: “Este hombre [por Torres Da mostró un desprecio absoluto por la vida. Tuvo una conducta homicida. Es una vergüenza que estemos haciendo este juicio siete años después [de los hechos]”.

El abogado de Torres Dacal, Maximiliano Rusconi, sostuvo que respetaban el dolor. En ese momento, Constanza Storani, hermana de la víctima, tosió de forma irónica. “Una sentencia injusta empeora las cosas. El dolo no existió. Torres Dacal pudo haber muerto. Va a quedar claro la necesidad de absolver a Torres Dacal”.

Tras la audiencia, Federico Storani dijo a LA NACION: “Remover cuestiones as dolorosas es difícil. Va echando claridad. La posición del acusado es confusa. No hay coherencia, no guarda concordancia el relato. Es como un eclipse que se va corriendo y la luz va a asomando. Quién embiste es responsable y él la partió [a la lancha donde viajaban Manuel y Bruzzone] por la mitad. [Torres Lacal] No estuvo ni una hora detenido. Manipularon la sangre, por eso a él no le dio nada y al amigo el resultado le arrojó una muy alta intoxicación”.

Antes de iniciar el juicio, Storani había afirmado: “Que la Justicia sancione de manera ejemplar a quienes actúan con desaprensión y desprecio a la vida y terminan ocasionando muertes de personas muy jóvenes que podrían haber sido muy útiles a la sociedad. Y a nosotros nos desgarró, partió la vida”.

Sobre la falta de pedidos de disculpas de Torres Lacal, el dirigente político sostuvo: “Cualquiera consigue mi telefono y el nunca me llamó”.

En la audiencia, Torres Lacal había dicho que le pareció ofensivo llamar a Storani, que quiso acercarse y que le escribió por Facebook.

“No quise hacerle daño a nadie”, afirmó el acusado.

Todo sucedió pasadas las 23 del 31 de abril de 2016 en el canal Vinculación, a unos 200 metros del río Luján, cuando Manuel Storani, Bruzzone y su pareja, Lucas Sorrentini, junto con otras tres personas, volvían de cenar en un restaurante del Delta y fueron embestidos por una lancha Fishing 551, bautizada Shark II, que había salido a las 23.20 a navegar desde la Guardería Náutica Sarthou, en San Fernando.

La lancha Mad II, una Bermuda Caribbean azul, prácticamente fue partida al medio y sus ocupantes terminaron en las aguas del canal Vinculación. Fueron rescatados por personas que viajaban en otra embarcación.

Consecuencia del choque, murieron Francisco Gotti, que viajaba en la lancha conducida por Torres Lacal; Bruzzone mientras era trasladada al centro de salud de la zona, y Manuel, cuyo cuerpo fue encontrado en el Río Luján tres días después.

