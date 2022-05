Juicio por Dalmasso. Con un insulto, el fiscal se enojó con sus pares por falta de apoyo y se fue de un grupo de WhatsApp

CÓRDOBA.- Si algo le faltaba al juicio por el crimen de Nora Dalmasso que, a 15 años del hecho, se desarrolla en Río Cuarto, era el enojo con sus pares de Julio Rivero, el fiscal de Cámara que debe sostener la acusación. Pegó un portazo virtual en el grupo de WhatsApp del Ministerio Público Fiscal, molesto por la falta de apoyo que, entiende, le deberían dar sus colegas. Hoy aclaró que no era un reclamo “institucional”.

Después que trascendieron los mensajes cruzados en ese grupo, desde la Fiscalía General enfatizaron que Juan Manuel Delgado, el fiscal general, recibió a Rivero el 22 de febrero, tres semanas antes del inicio del juicio.

Indicaron que Delgado le brindó “todo su apoyo” y además designó una fiscal reemplazante para que Rivero pudiera ocuparse “exclusivamente” del caso Dalmasso.

En el grupo de WhatsApp denominado “MPF” (por Ministerio Público Fiscal), integrado por fiscales en actividad y jubilados, Rivero escribió: “Saben qué? Soy Julio Rivero. Fiscal de Cámara en el caso (pónganle el adjetivo que quieran)... ‘Macarrón’ se llama la causa (por sin algún distraído no lo tiene). El debate comenzó el día 14/3/2022. Hace casi dos meses. Y… espera hasta hoy, NI UNA SOLA MUESTRA DE APOYO... De los que no me conocen (son la mayoría) y de los que algo me conocen. ¿Saben qué, estimados colegas del MPF? Váyanse a la puta madre que los parió. Y gracias Dr. Carlos Ferrer por invitarme al gru

Inmediatamente después, abandonó el grupo. Ferrer, exfiscal de Cámara, dijo que el chat fue creado en 2015 con una “función social”. En diálogo con Mitre Córdoba, sostuvo que nació ante casos de agravios o ataques a fiscales que en ese momento no contaban con apoyo institucional por los conflictos “padecidos” a partir de las actuaciones en diferentes causas judiciales.

Sobre el planteo de Rivero, aseguró nunca supieron de sus preocupaciones. Indicó que la “presión” en casos de trascendencia pública “forma parte de la función”.

“Hay que asumirlo como algo natural. Es cierto que en algunos casos esto puede desbordar o puede generar algún tipo de intranquilidad emocional, personal, y no dudo que esto se proyecta al ámbito familiar, también”, sostuvo.

En declaraciones a la prensa, Rivero dijo hoy que el grupo “no era institucional” y enfatizó que, desde el primer momento en que fue anoticiado del inicio del juicio, contó con el “apoyo” del fiscal general.

“Es un grupo de WhastsApp en donde me enojé y me fui”, sintetizó el fiscal. “Es raro. Hace dos meses que empezó el juicio y en el grupo, nada”. Apuntó que, después de su salida, tuvo varios mensajes de integrantes que, por privado, expresaron su acompañamiento.