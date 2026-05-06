La fiscal general adjunta aseguró que los tres fiscales del caso Dalmasso “tuvieron al sospechoso ante sus ojos”

CÓRDOBA.- Con la expectativa por la decisión final, comenzaron los alegatos en el jury de enjuiciamiento a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, acusados de presunto mal desempeño y negligencia en la investigación de la violación y homicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, hace casi veinte años.

En el primer alegato, la fiscal general adjunta Betina Croppi criticó duramente el trabajo de los tres acusados y pidió la destitución de todos ellos.

La decisión del jury debe limitarse a determinar si corresponde o no la destitución de los fiscales. No se juzga qué pasó con Dalmasso. De hecho, el caso prescribió por el paso del tiempo.

En el inicio de su presentación, Croppi afirmó: “Con todo lo que se ha oído y probado podemos afirmar con certeza que las circunstancias de la causa han sido probadas”, comenzó la fiscal Croppi.

“Quedó claro en esta audiencia que había pocos insumos para trabajar”, planteó, al describir las actuaciones de los forenses en el lugar del hecho y los problemas que podrían haber provocado irregularidades en el levantamiento de las muestras de ADN.

“Di Santo, instalado en el quincho de la casa, comenzó a entrevistar a amigos, parientes, familiares... La casa estaba llena de gente. Y les preguntó a todos, a los 58, quién era el amante de Nora Dalmasso”, razonó Croppi para señalar que esa fue la principal línea de investigación y no la de que las relaciones sexuales que, según marcaban los indicios, había tenido la víctima antes de ser asesinada podían haber sido forzadas.

En su alegato recordó que la declaración como testigo de Roberto Bárzola, el parquetero imputado porque su ADN estaba en la escena del crimen y que fue absuelto el año pasado porque se juzgó que el caso ya estaba prescripto, fue tomada mientras se desarrollaba el velatorio de la víctima.

“Aquí nace la primera alerta que debió atenderse. ¿Por qué un sospechoso se ubica en la escena del crimen y no es sospechoso?”.

Añadió: “Días posteriores siguieron las alertas sobre Bárzola. La madre de Dalmasso declaró que su hija había tenido una discusión con un carpintero. Ya teníamos varios señalamientos”, sumó. A esto se sumó la declaración del jefe de Bárzola y del dueño de la otra casa donde trabajaban en simultáneo a la de los Macarrón.

“Los resultados de la autopsia afirmaban que Nora había muerto la mañana del sábado. ¿A quién teníamos en ese lugar y a esa hora? ¿Qué se hizo con esta alerta, qué se podría haber hecho? El sospechoso estaba ante sus ojos. ¿Chequearon la coartada de Bárzola? Pues no, nada hicieron. Ni citaron como testigo a la concubina de Bárzola”, precisó.

Croppi enfatizó: “Yo me pregunto qué pasó, por qué esta ceguera. En ese momento la fiscalía estaba ocupada en buscar al ‘amante asesino’. Todos los esfuerzos de esa etapa fueron dedicados a investigar a la víctima ”, afirmó Croppi.

Remarcó que tampoco se investigó la procedencia de una carta que advertía que el asesino había sido uno de los obreros. “ Había sospechas de que Bárzola mentía ”, insistió y apuntó que se habían pedido las ‘sábanas’ telefónicas [registro de llamadas entrantes y salientes] de la concubina y del parquetista y las grabaciones. “ Nadie escuchó lo que se grabó en el teléfono de Bárzola. No pasó nada con eso, nadie lo hizo. Todo lo señalaba, ¿por qué lo descartó como sospechoso? ”.

Al hablar de la prueba genética, indicó que el fiscal Di Santo ordenó un mapeo genético por “posible contaminación de la evidencia”. Entre esas 26 personas había posibles sospechosos. Los vecinos tenían llave de la casa y uno de ellos encontró el cuerpo. Estaba el hermano, un médico amigo y el suegro de Nora Dalmasso. Se identificó ADN del linaje Macarrón masculino, lo que evidencia presencia de abuelo, padre o hijo. “Esto terminó siendo la base para la imputación de Facundo y Marcelo Macarrón”.

Sobre la acusación contra el hijo de la víctima, Croppi añadió que fueron “cinco años de sospecha que, en sus palabras, le arruinaron la juventud”.

El jury es presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) y está integrado por sus pares Facundo Torres (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico) y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.