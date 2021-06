Juicio por Hope Funds: un imputado “arrepentido” afirmó que Enrique Blaksley simuló un préstamo multimillonario para blanquear fondos

El destino se empecinaba en que Enrique Juan Blaksley Señorans no escuchara lo que iba a decir en su indagatoria Pablo Willa, que durante más de diez años prestó servicios como abogado para Hope Funds. Muy temprano le avisaron que no iban a trasladarlo a Tigre, desde la cárcel de Ezeiza, para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que sobre la hora supo que, finalmente, podría participar vía Zoom de la audiencia por el juicio que lo tiene como principal acusado de una eventual estafa multimillonaria con 318 damnificados. Luego, ya durante la declaración, la errática conexión a Internet en el penal federal apenas permitía verlo en la pantalla, aunque él no tenía ni audio ni video. De todos modos, ya imaginaba lo que el letrado tenía para decir.

Willa, un especialista en Derecho comercial con una extensa carrera como abogado corporativo, acordó hace más de dos años con la fiscal Alejandra Mángano ser un imputado colaborador; presentó voluminosa documentación y dio algunos detalles sobre diversas operatorias de Hope Funds, de la que fue consultor letrado e incluso fungió como fiduciario en el último emprendimiento de Blaksley, el que se suponía que lo rescataría de la debacle: el megaemprendimiento Verazul, en Pilar, ahora relanzado por algunos de los compradores de lotes con el nombre Blü.

Y además de ratificar su primera declaración como arrepentido, de repasar su rol como abogado para la nave insignia de Blaksley y de afirmar que era ajeno a cualquier clase de plan destinado a estafar a prestamistas o al propio fisco a través de las operaciones de Hope Funds, reveló que la empresa había simulado la recepción de un préstamo multimillonario de parte de Manuel Jorge Vilar, empresario de la salud privada, en una operación presuntamente fraguada con el eventual objetivo de “blanquear” los ingresos que la empresa que estaba a punto de convertirse en socio de IRSA en el Buenos Aires Design, provenientes de ahorristas deseosos de invertir su dinero no declarado en “negocios de la economía real” o, según la acusación, por personas directamente insolventes.

Dijo que se trató de una operación ficticia de la que tuvo conocimiento, aunque no pruebas. Y sostuvo que fue ajeno a la ejecución de esa maniobra, pese a que tanto Blaksley como Sandra Corvalán -profesional que sirvió de nexo entre el presidente de Hope Funds y Vilar- dijeron que los $17,5 millones del falso préstamo se abonaron en efectivo, en pesos y un solo pago, en las oficinas del propio Willa.

En 2009, cuando esto ocurrió, Vilar había sido denunciado por su exesposa por el incumplimiento de la cuota alimentaria de su hija; este supuesto préstamo le habría servido como máscara para desapoderarse técnicamente de fondos líquidos. A Hope Funds, en tanto, le habría permitido justificar la tenencia de los fondos con los que pensaba comprar el 46% de ERSA, que era la parte que el Bapro tenía del Buenos Aires Design.

Para graficar cuán falsa había sido la operación, dijo al tribunal que Corvalán había declarado haber llevado el dinero a la oficina sin contarlo, y haberlo entregado. Eso era imposible, dijo Willa, ya que se trataba de 17.500 fajos de 10.000 pesos en billetes de 100, una fortuna que pesaba unos 175 kilos.