Juicio por la muerte de Maradona: tras el escándalo de la historia clínica ordenaron allanar el Sanatorio de los Arcos y la empresa de medicina prepaga Swiss Medical

En el epílogo de una tensa audiencia, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, a cargo del juicio donde se debaten las eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ordenó una serie de procedimientos en la sede central de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical y en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, donde en 2015 estuvo internado el padre del astro mundial del fútbol.

De esta manera, los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani hicieron lugar a lo solicitado por el Ministerio Público en el comienzo de la audiencia, donde el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, hizo referencia a una “trampa” y a la posible comisión de delitos de acción pública después de que se conociera que, durante la instrucción de la causa, Swiss Medical entregó, entre una serie de documentación, la historia clínica de Diego Maradona, padre del Diez, que fue utilizada por los peritos que participaron de la junta médica para elaborar sus conclusiones.

Esa documentación fue entregada oportunamente al Ministerio Público Fiscal por el abogado Nicolás D’Albora, que desde hace diez años es representante legal de la empresa de medicina prepaga y en el juicio defiende a Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical, que está sentada en el banquillo de los acusados.

El abogado Nicolás D'Albora y Nancy Forlini Alessia Maccioni

En la reanudación del juicio, después de que se conociera que la junta médica había utilizado estudios del padre de Maradona como si fuesen del Diez, el primero en tomar la palabra fue el fiscal Ferrari.

“Solo quien puso la trampa pudo saber dónde está oculta”, dijo el representante del Ministerio Público ante los jueces, en clara referencia a D’Albora, que asiste legalmente a Forlini junto con el abogado Agustín Varela.

En un clima tenso, Ferrari sostuvo que la inclusión de estudios médicos del padre de Maradona —en lugar de los de su hijo— podía constituir un delito de acción pública.

“Es un delito continuado que comenzó a ser ejecutado el 5 de enero de 2021, cuando enviaron los estudios, y hoy sus efectos y ganancias se siguen produciendo”, explicó el representante del Ministerio Público ante el tribunal.

El acusador público también dijo: “La fiscalía no puede salir del asombro por lo que pasó en la audiencia pasada. Tristemente lo digo, no hay nada que celebrar. Fuimos claros, les pedimos los estudios de Diego Armando Maradona y nos mandaron los estudios de Diego Armando Maradona [aunque también incluyeron la historia clínica del padre del astro]. Me parece una locura lo que está pasando”.

Los peritos oficiales convocados por la Fiscalía General de San Isidro para estudiar todo lo relativo a la autopsia de Maradona y a la salud del astro previa a su muerte fueron el director de Medicina Legal de la policía bonaerense, Carlos Cassinelli; el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, Federico Corasaniti; el jefe de la Morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi Vázquez; el jefe de la morgue de La Plata, Javier Grubisa; el jefe de cardiología del Hospital Central de San Isidro, Gustavo Di Niro; Enrique Gallego, psiquiatra del Cuerpo Médico de Policía Científica; el psiquiatra José Luis Covelli, jefe de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández y jefe de la cátedra de esa disciplina en la UBA; Hernán Trimarchi, jefe del servicio de nefrología del Hospital Británico, y Fernando Cairo, miembro del servicio de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Británico.

“La actuación del equipo de salud que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuada, deficiente y temeraria. [El paciente] fue abandonado a su suerte”, afirmaron los profesionales médicos en el escrito que les entregaron, a fines de abril de 2021, a los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Ferrari y Cosme Iribarren, y a la fiscal Laura Capra, quienes tuvieron a su cargo investigar las circunstancias que rodearon la muerte de quien era, en ese momento, director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ferrari e Iribarren ahora están a cargo de la acusación pública en el juicio oral y público.

El fiscal Patricio Ferrari sale de los tribunales de San Isidro Alessia Maccioni

Al fundamentar el requerimiento de los procedimientos, Ferrari afirmó: “Venimos a manifestar la necesidad de que en el día de la fecha, y con urgencia, el tribunal se expida respecto del registro y presentación de la empresa Swiss Medical y del Sanatorio de los Arcos a los efectos de determinar la autenticidad y validez de la información que en su momento falsamente aportaron”, indicó el fiscal, que pidió allanamientos y el secuestro de la historia clínica del astro.

“Sembraron confusión queriendo embarrar un juicio llegando al final de la prueba de la acusación. Don Diego es Diego Maradona, no es Diego Armando Maradona, lo sabes muy bien, Gianinna”, dijo el representante del Ministerio Público dirigiéndose, al final de esa frase, a una de las hijas del Diez, que estaba en la sala de audiencias.

Después, Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, solicitó al tribunal que también se dispusiera un allanamiento en la Clínica Olivos, donde Maradona fue intervenido en noviembre de 2020 por un hematoma subdural, de lo que derivó el posoperatorio que concluyó con la muerte del ídolo.

Los jueces no le dieron la palabra a D’Albora en la sala de audiencias. Pero durante un cuarto intermedio el abogado habló con los medios de prensa.

“El tribunal no me dejó defenderme. No tengo nada que esconder. Por algo no me dejaron hablar”, dijo con vehemencia D’Albora en la puerta de los Tribunales de San Isidro.

Y agregó: “En primer lugar, no es ninguna novedad que hace diez años soy abogado de Swiss Medical, la empresa de medicina prepaga. No es ninguna novedad que Nancy Forlini me eligió como su abogado defensor y no hay ninguna incompatibilidad en eso. A través nuestro, la empresa es requerida por distintas fiscalías y juzgados para que suministre historias clínicas de distintos pacientes. Lo único que hace mi estudio jurídico es recibir la información que me suministra la empresa de medicina prepaga y yo la presento en el tribunal. Acá hubo un error involuntario. Un error involuntario del área de laboratorio, que, al mandar los informes, mandó informes como si fueran de Diego Armando Maradona, pero que en realidad pertenecían a Diego Maradona padre. Esa es la realidad. Hablan de mala fe y de temeridad procesal. Mala fe y temeridad procesal hubiese sido que yo me hubiera guardado esa información y hubiese esperado ante la eventualidad de una sentencia adversa. No hubo trampa”.

Tras ordenar los procedimientos, donde se deben secuestrar “todos los registros informáticos y todo lo necesario” respecto de Diego Armando Maradona, como ser ”historias clínicas, fichas de admisión, datos del paciente, consultas, epicrisis, ingresos, egresos y sistemas informáticos de origen", los jueces suspendieron el debate hasta el próximo jueves.

“Es solo para una comprobación de autenticidad; no se impone una revisión total de la prueba”, explicaron los magistrados en su resolución.

Tras la audiencia, Burlando sostuvo: “Lo extraño, lo curioso, es que hayan mandado para ser analizado un informe de Don Diego titulado ‘Diego Armando Maradona’, cuando Don Diego no se llamaba Armando”. De hecho, no tenía segundo nombre.

Burlando descartó que se haya tratado de un error involuntario y dijo que evalúa hacer una denuncia en la fiscalía de turno de San Isidro.

En la citada resolución, el tribunal rechazó el pedido del abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Armando Maradona Sinagra, el hijo italiano del Diez, de apartar al abogado D’Albora del debate.

“No se ha demostrado conflicto de intereses que afecte a Forlini”, explicó el tribunal al no hacer lugar a esa solicitud. Tampoco admitieron el allanamiento de la clínica Olivos.