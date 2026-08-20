Juicio por la muerte de Maradona: tras el papelón por la historia clínica, la Fiscalía habló de trampa y de “delitos”

“Solo el que puso la trampa pudo saber dónde está oculta”. Así, Patricio Ferrari, uno de los fiscales general adjuntos de San Isidro, hacía alusión a la defensa de Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa Swiss Medical y una de las personas acusadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona.

La referencia era porque en la audiencia anterior se puso al descubierto que la junta médica que analizó las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, ocurrida en noviembre de 2020, utilizó la historia clínica de Diego Maradona, el padre del astro mundial del fútbol, para sacar parte de las conclusiones de su informe presentado a fines de abril de 2021. La situación fue revelada por los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Forlini.

El estudio de D’Albora es el representante de legal de Swiss Medical. Los análisis médicos utilizados por los profesionales que participaron de la junta médica habían sido aportados a la Fiscalía por la empresa de medicina prepaga por medio del citado abogado.

Uno de los estudios analizados por la junta médica data del 3 de mayo de 2015. El Diez no estaba en la Argentina. En ese momento dirigía a un equipo de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. El padre del astro, que murió el 25 de junio de 2015, estaba internado en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo.

En un clima tenso, el fiscal Ferrari dijo que la inclusión de estudios médicos del padre de Maradona podía constituir delitos de acción pública.

El abogado Nicolás D'Albora Alessia Maccioni

“Es un delito continuado que comenzó a ser ejecutado el 5 de enero de 2021 cuando enviaron los estudios y hoy sus efectos y ganancias se siguen produciendo”, explicó el representante del Ministerio Público ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro.

El fiscal Ferrari, en su presentación, le pidió a los magistrados que ordenen allanamientos en el Sanatorio Los Arcos y en la sede central de Swiss Medical.

El acusador público también dijo: “La fiscalía no puede salir del asombro por lo que pasó en la audiencia pasada [por anteayer]. Tristemente lo digo, no hay nada que celebrar. Fuimos claros, les pedimos los estudios de Diego Armando Maradona y nos mandaron los estudios de Diego Armando Maradona [aunque también incluyeron la historia clínica del padre del astro]. Me parece una locura lo que está pasando”.

Los peritos oficiales convocados por la Fiscalía General de San Isidro fueron el director de Medicina Legal de la policía bonaerense, Carlos Cassinelli; el jefe del Cuerpo Médico de San Isidro, Federico Corasaniti; el jefe de la Morgue de San Isidro, Agustín Grimoldi Vázquez; el jefe de la morgue de La Plata, Javier Grubisa; el jefe de cardiología del Hospital Central de San Isidro, Gustavo Di Niro; Enrique Gallego, psiquiatra del Cuerpo Médico de Policía Científica; el psiquiatra José Luis Covelli, jefe de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández y jefe de la cátedra de esa disciplina en la UBA; Hernán Trimarchi, jefe del servicio de nefrología del Hospital Británico, y Fernando Cairo, miembro del servicio de Hepatología y Trasplante Hepático del Hospital Británico.

“La actuación del equipo de salud que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuada, deficiente y temeraria. [El paciente] fue abandonado a su suerte”, afirmaron los profesionales en el escrito que le entregaron, a fines de abril de 2021, los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Ferrari y Cosme Iribarren, y a la fiscal Laura Capra, funcionarios que investigaron las circunstancias que rodearon la muerte del astro. Ferrari e Iribarren ahora están a cargo de la acusación pública en el juicio oral y público.

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