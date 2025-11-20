Condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica que mató a un ingeniero en el country La Delfina

No había secretos. Iba a haber condena. La acusada había confesado el crimen durante el juicio. Solo faltaba conocer la pena. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro condenó a la pena de prisión perpetua a Rosalía Paniagua al encontrarla culpable del homicidio del ingeniero Roberto Eduardo Wolfenson Band, asesinado en su casa del country La Delfina, de Pilar, en febrero de 2024.

“El señor me descubrió agarrando el celular y empezó la pelea, la discusión. Me empezó a decir cosas malas: que era una desgraciada, una puta, una paraguaya ladrona y que iba a llamar a la policía. Me agarró de los pelos. No quise lastimar al señor. Todo se me nubló cuando me dijo ‘la concha de tu madre’, y se me fue de las manos”, había dicho durante el juicio la acusada.

La fiscal Laura Capra había pedido la pena de prisión perpetua durante su alegato. La defensora oficial María Dolores Gómez solicitó que fuera hallada culpable de homicidio en ocasión de robo”, un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años.

“Paniagua tuvo dolo de robar, más no de matar” y que fue descubierta por la víctima que “la atacó” y producto de ese forcejeo ocurrió el homicidio, sostuvo Gómez durante su alegato.

“Es una zona muy segura y muy controlada. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo y a todo el mundo. Tiene que haber seguridad y no robos para nadie. Ojalá sirva para que todos tengamos más seguridad”, agregó Gravier en la citada nota.

Noticia en desarrollo