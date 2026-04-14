La muerte de Diego Maradona: “grupo de improvisados”, la dura calificación del fiscal al comenzar el segundo juicio

“Grupo de improvisados”. Así calificó Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, a los siete imputados que hoy comenzaron a ser juzgados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa alquilada en un barrio privado de Tigre.

El fiscal Ferrari estuvo a cargo de presentar los lineamientos de la acusación pública ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, presidido por el juez Alberto Gaig e integrado por los vocales Alberto Ortolani y Pablo Rolón, magistrados a cargo del debate en el que, previamente, rechazaron el pedido del abogado Francisco Onetto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, de que el juicio sea transmitido en vivo en su totalidad.

Nuevo juicio por la muerte de Maradona: la palabra del fiscal Patricio Ferrari

“Tenemos una necesidad imperiosa: nosotros y la sociedad en su conjunto queremos que haya verdad. El derecho a la verdad es un derecho humano”, fueron las primeras palabras del representante del Ministerio Público Fiscal.

Y agregó que, desde hace más de cinco años se ha construído una acusación sólida y sin fisuras. El fiscal Ferrari le explicó a los jueces del tribunal que van a conocer las pruebas en “tres estamentos”: la prueba testimonial, la evidencia tecnológica y la esfera médica.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón Ricardo Pristupluk

Los siete imputados sentados en el banquillo de los acuados son el neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

“En ese marco, con toda la evidencia, los jueces van a conocer a un grupo de improvisados, que son los imputados, encabezados por Luque, sin dudas el médico de cabecera de Maradona, secundado por quien hacía de su psiquiatra”, explicó Ferrari.

Para el representante del Ministerio Público, los imputados incumplieron todos los deberes a su cargo. “Maradona fue abandonado a su suerte, condenado a la muerte”, afirmó Ferrari.El representante del Ministerio Público también adelantó que los jueces van a observar la prueba que va a mostrar que Diego tuvo una internación domiciliaria “sin precedentes, cruel y lapidaria, desprovista de todo”.

El neurocirujano Leopoldo Luque al llegar a los tribunales de San Isidro TOMAS CUESTA - AFP

Para el acusador, los “imputados no hicieron nada para evitar que Maradona muriera”.

Ferrari afirmó que “Maradona comenzó a morir 12 horas antes de su verdadera muerte” y que un traslado en auto o en una ambulancia a una clínica le hubiese salvado la vida.

El fiscal también habló de “silencio letal” y “indiferencia criminal”.

Después, su colega Cosme Iribarren, también fiscal general adjunto de San Isidro, hizo una descripción de las acciones que se les adjudican a cada uno de los imputados.

El neurocirujano Leopoldo Luque al llegar a los tribunales de San Isidro TOMAS CUESTA - AFP

Los lineamientos del Ministerio Público Fiscal, los representantes del los particulares damnificados y la defensa son transmitidos por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Tras las palabras de los fiscales Ferrari e Iribarren, fue el turno de Fernando Burlando, uno de los abogados que representa a Dalma y Gianinna, dos de las hijas de Maradona.

“Asesinado”

“Diego fue asesinado”, afirmó sin tapujos, Burlando, al comenzar sus lineamientos.

Y explicó que para dicha tarea [por el asesinato] alguien “que hoy todavía están entre las sombras” convocó a un grupo de profesionales. Y habló de “acciones demenciales”.

“No fueron meras negligencias. Señores jueces, le van a hacer creer que la culpa fue del paciente, que la culpa fue de Maradona”, dijo Biurlando.

El abogado Fernando Burlando Ricardo Pristupluk

El abogado de Dalma y Gianinna también dijo que los imputados “empujaron su vida a la muerte” y “Diego tenía miles de chances de vida”.

Para Bulando, “por toda esta gente [en referencia a los imputados], Diejo nos dejó”. Habló de “la crónica de un crimen que pretendía quedar impune”.

Félix Linfante, abogado que representa a Jana, la otra hija mujer de Diego, explicó que “Maradona no estaba condenado a morir” y que hubo una inacción deliberada de quienes tenían el deber jurídico de cuidarlo.