El juicio por la muerte de Diego Maradona: “Soy inocente”, afirmó Leopoldo Luque

A las 12.13, después de que el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, Alberto Gaig, en un acto de formalidad le preguntara si quería declarar, el neurocirujano Leopoldo Luque se puso de pie y caminó hasta la silla ubicada en el medio de la sala. “Soy inocente, lamento mucho su muerte”, sostuvo el neurocirujano Leopoldo Luque.

Luque se refería a Diego Armando Maradona, su paciente. El médico está acusado de homicidio simple con dolo eventual. Es el primero de los siete imputados que declarar en el segundo juicio donde se debaten si hubo responsabilidades penales en la muerte de Maradona.

Antes de declararse inocente, Luque afirmó: “Como primera medida quiero analizar qué se dijo como causa de muerte del señor Diego Maradona, en cuanto al diagnóstico que arrojó la autopsia una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada que se descompensó, agudizó por falta de tratamiento, según una de las pericias oficiales”.

El neurocirujano se sentó con carpetas con documentación. Se trataba de dos papers de la Unión Europea de Cardiología y otros estudios, según definió

“No vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito”, dijo a poco de comenzar su declaración indagatoria.

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