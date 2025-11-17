Jujuy: una bombacha le cayó en la cara a un motociclista, que perdió el control y cayó al asfalto

Un hombre, a bordo de una moto, protagonizó un insólito accidente vial luego de que una bombacha morada, impulsada por fuertes vientos, se le estampara en su cara en plena ruta en San Pedro de Jujuy.

El motociclista, que circulaba sin casco, sólo sufrió heridas leves.

La prenda íntima femenina habría sido eyectada por las ráfagas de viento desde un tendedero de una casa y voló hacia el rostro del hombre que pasaba por el lugar, según medios locales.

El impacto hizo que el conductor perdiera el control de la moto, cayera al asfalto, sufriera raspaduras y un gran susto.

El hombre luego fue trasladado a un centro de salud cercano para una revisión preventiva.

Otro accidente en la ruta

Un mes atrás, una mujer murió y un hombre resultó herido de gravedad luego de que un automóvil con seis ocupantes cayera por un barranco de 60 metros en la Ruta Provincial 83, en la zona de Pampichuela, Jujuy.

El accidente se registró el viernes cuando el conductor de un Volkswagen que circulaba por la mencionada ruta perdió el control y cayó al vacío, según informó El Tribuno Jujuy. Tras el pedido de ayuda, médicos y personal de rescate se hizo presente en el lugar y las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales de la provincia.

A pesar de la asistencia, una mujer que sufrió politraumatismos graves no logró sobrevivir durante el traslado al hospital Oscar Orías, en Libertador General San Martín. En tanto, un hombre fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria con heridas graves a San Salvador de Jujuy.

Los otros cuatro pasajeros del vehículo también resultaron heridos, aunque con lesiones de menor gravedad.