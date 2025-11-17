La baleó en el cuello a su pareja: detienen a joven de 18 años por tentativa de femicidio

Una joven de 19 años fue baleada en el cuello este viernes por la mañana en una vivienda de calle El Jacarandá, en Puerto General San Martín, y por el hecho quedó detenido su pareja, de 18 años. La fiscal de Flagrancia de San Lorenzo, Luisina Paponi, investiga el caso como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y portación ilegítima de arma de fuego.

El ataque ocurrió cerca de las 9, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar un disparo. La víctima logró salir de la casa para pedir ayuda y fue trasladada por una vecina al Hospital Granaderos a Caballo, donde recibió las primeras atenciones.

Luego fue derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue sometida a una cirugía y permanece estable, bajo monitoreo médico. Según fuentes sanitarias, la bala ingresó por la zona del cuello y no afectó órganos vitales, aunque la recuperación demandará cuidados intensivos.

En el lugar, personal de la Comisaría 5ª y del Comando secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y una vaina servida. Los peritajes quedaron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que también recolectaron registros de cámaras de videovigilancia de la zona. Un sistema de monitoreo habría detectado el sonido de la detonación, dato que será incorporado a la causa.

El joven de 18 años que fue detenido por la agresión Policía de Santa Fe

Tras entrevistas a testigos, los efectivos identificaron al presunto agresor, señalado como pareja y conviviente de la víctima, y lo detuvieron pocas horas después.

Según publicaciones locales, el joven portaba tobillera electrónica por una causa de homicidio iniciada en 2023. La fiscal Paponi ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, dispuso la identificación de testigos y el secuestro de las cámaras del área para reconstruir la secuencia del hecho.

También solicitó peritajes balísticos sobre el arma secuestrada y análisis de restos de disparo. En las próximas horas se definirá la imputación formal y la solicitud de prisión preventiva.

La investigación busca determinar si existían denuncias previas o medidas de protección vigentes. La Fiscalía no descarta ampliar la imputación si surgen elementos que configuren violencia de género agravada.

El arma secuestrada tenía la numeración suprimida Policía de Santa Fe

“Se actuó con rapidez para evitar la fuga del sospechoso y garantizar la asistencia médica de la víctima”, señalaron voceros de la Unidad Regional XVII.

En paralelo, la PDI trabaja en la extracción de imágenes de cámaras públicas y privadas para establecer la cronología del ataque y los movimientos del detenido antes y después del disparo. También se analizarán comunicaciones telefónicas y redes sociales para determinar si hubo amenazas previas.