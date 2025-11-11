Julieta Makintach denunció por falso testimonio al juez que la acusó de mentir y engañar

Cuando declaró como testigo ante el jurado de enjuiciamiento, el juez Maximiliano Savarino, quien ejerció la presidencia del tribunal que estuvo a cargo del malogrado juicio por la muerte de Diego Maradona, acusó a su colega Julieta Makintach de mentir, engañar y de armar un documental sin autorización. Poco después llegó el contragolpe: la cuestionada magistrada lo denunció por falso testimonio.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de La Plata porque, el presunto delito, se habría cometido en el marco del juicio político que se le instruye a Makintach, de 48 años, y que se desarrolla en el edificio anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en la capital provincial.

“El doctor Savarino, bajo juramento de decir la verdad, prestó declaración testimonial en el jury de enjuiciamiento, donde afirmó en reiteradas oportunidades que no tenía conocimiento de la cámara y que, si lo hubiera visto, le hubiera llamado la atención. Así como también que en ningún momento, de ese 11 de marzo [día en que comenzó el juicio], la doctora Laura Minici [secretria del tribunal] le manifestó algo relacionado con que había una persona que estaba grabando el debate, sino que fue en días posteriores. Las inconsistencias señaladas permiten afirmar, con grado suficiente para esta etapa, que el doctor Savarino prestó falso testimonio frente al Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo en la denuncia Makintach.

Julieta Makintach en la primera audiencia del jury Ignacio Amiconi

En la presentación, Makintach pidió “con carácter urgente” se la cite a ratificar la denuncia, y que “se disponga la inmediata investigación respecto de la posible comisión del delito de falso testimonio”.

Ayer, al declarar ante el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios bonaerense le siguieron otras igual de contundentes: Savarino sostuvo: “Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dijo ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal’".

La declaración duró más de dos horas y en reiteradas oportunidades incluyó fuertes cargos contra su colega. “Antes del debate, Makintach nos dijo que quería subrogar en el tribunal porque necesitaba la plata, porque al esposo le habían robado. Mencionó que tenía una empresa de transportes. Lo repitió dos veces”, dijo Savarino, que por momentos se mostró sumamente ofuscado.

Tras insistir con que la jueza engañó al tribunal para autorizar la filmación del documental, Savarino enfatizó: “Ella armó un documental con la amiga y yo le escribí a la Cámara para decir que no podía seguir interviniendo más”.

Savarino recordó que su tribunal tenía una vacante y que para el juicio por la muerte de Maradona ese lugar lo ocupó Makintach por orden de la Cámara Departamental de San Isidro. Agregó que desde que asumió hubo múltiples discusiones. “ Ella quería ir a la casa donde murió Maradona. Para el documental... Nosotros le dijimos que no ”.

El testigo expuso diversos altercados previos al comienzo del juicio: “Hubo dos problemas por la sala de audiencias. Makintach le gritó al juez [Pablo Adrián] Rolón, del Tribunal N°5, le faltó el respeto y lo prepoteó. Luego le hicieron un sumario a Rolón”. Y también citó: “ Hubo otro problema antes del juicio, el 11 de marzo. Makintach manifestó su oposición a que se cambie [la fecha de] inicio del debate ”.

“Yo le puse un freno a Makintach porque generaba conflictos: ‘no vas a tener el primer voto, no vas a tener la dirección del tribunal y no vas a subrogar más’”, enumeró.

Por momentos, Makintach mostró dificultades para mantener la compostura: les pedía a sus defensores que preguntaran, negaba con la cabeza lo que decía Savarino o hablaba casi encima del testigo por lo bajo.