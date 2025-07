Julieta Silva: mató a su novio rugbier con el auto, quedó presa, salió, se casó y ahora su marido la denunció

La mendocina Julieta Silva volvió a escena, y otra vez a las páginas policiales, en las últimas horas. La mujer, que cuando tenía 29 años quedó en medio de un escándalo por haber matado a su novio rugbier de 25 en San Rafael, Mendoza, fue denunciada por su marido -al que conoció tras salir de prisión- por violencia de género.

En 2017, fue noticia por un hecho que generó conmoción: ella y su entonces novio, Genaro Fortunato, se encontraban en el boliche La Mona y tuvieron una discusión. Tras ello se fueron del local, ella se subió a su auto, él no, lo atropelló y él murió.

Genaro Fortunato tenía 25 años Archivo

Las versiones sobre cómo ocurrió el homicidio fueron múltiples e incluyeron que ella no solo lo atropelló una vez sino que después regresó y lo volvió a pasar por arriba de su cuerpo. Sin embargo eso no pudo ser constatado en el juicio.

Mientras que la fiscalía y la familia de Fortunato pidieron entonces 14 años de prisión, los jueces que la condenaron avalaron la versión del defensor de Silva, quien aseguró que la mujer no vio a su novio cuando lo llevó por delante con el auto porque estaba nerviosa, llovía y no llevaba puestos sus lentes. Además estaba alcoholizada.

Julieta Silva en el arranque del juicio por la muerte de Genaro Fortunato PJM

Finalmente, le dieron tres años y medio de prisión, que cumplió en domiciliaria porque ya era madre de dos hijos. En medio de su arresto, pasó por otra polémica porque apareció en una foto con sus amigas en una juntada.

Tras la leve condena que recibió Julieta Silva por el homicidio del joven, que incluyó la detención domiciliaria, se sumó la viralización de fotos de la mujer en festejos con amigos Facebook

Al terminar la condena, rehizo su vida en medio de una gran condena social, ya que la mayor parte de la sociedad mendocina siempre consideró que el homicidio había sido adrede, al contrario de la Justicia que dictó homicidio culposo.

Según constató Diario UNO, cuando terminó su condena y recuperó su libertad, Silva se casó con un hombre llamado Lucas Giménez en un salón de San Rafael con algunas ausencias, tanto de parte de los amigos del marido, que criticaron a la novia, como de la familia de Silva, alejada luego de lo ocurrido con Fortunato.

Después se fueron de luna de miel a México y gente de Mendoza que la reconoció -porque el homicidio del rugbier tomó trascendencia pública, incluso a nivel nacional- le sacó una foto junto a su marido en un hotel de playa a modo de repudio.

Julieta Silva y su marido en México Mendoza Post

Asimismo, y siempre en base a Diario UNO, Silva abrió un local comercial en el centro de San Rafael.

Ahora su situación procesal volvió a complicarse por una nueva denuncia en su contra, del propio Giménez, quien dijo que ejerció violencia de género contra él. Por eso fue detenida y de nuevo le dictaron la prisión domiciliaria, tras ser imputada por lesiones leves. También tiene una prohibición de acercarse a su marido.

En tanto, de acuerdo a Mendoza Post, todo ocurrió el 12 de julio, cuando entró un llamado al 911 de Giménez, quien relató lo que pasaba con su pareja en su casa. Cuando llegó la Policía, ingresó a la vivienda y lo encontró escondido en el baño. Desde ahí se había comunicado para pedir auxilio. Tenía una escoriación y una tumefacción en el rostro.

Julieta Silva y Lucas Giménez Archivo

Por su parte, Silva hizo una denuncia contra su esposo -con quien tiene un hijo de un año- en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que se agregó a la causa.

Al conocerse la noticia, ese medio local habló con Miguel Ángel Fortunato, padre de la primera víctima de Silva. “A mí lo que me sorprende de esto es que los únicos que no vieron intención [en el homicidio de su hijo] fueron los jueces, porque todo el resto veíamos intención. Y esto de alguna manera lo confirma. Cuando uno ve [lo que pasó con Giménez] empieza a pensar que no estaba tan equivocado. Ahora termino pensando que no estábamos tan lejos de la realidad. No nos sorprende. Supusimos que esto iba a pasar. No sabíamos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, ni con qué intensidad, pero suponíamos que algo así había, porque todo aquello de alguna manera demostraba esto”, indicó.