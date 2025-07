Karyna se defiende y contrataca: la estrategia para demostrar que los que le compraron pasajes baratos “no son víctimas”

A pocos días de que estallara el escándalo de la presunta estafa con pasajes aéreos internacionales, la defensa de Karina María Alvarado Ríos, la mujer acusada de haber engañado a más de 200 personas, brindó sus primeras declaraciones a LA NACION en las que evitó adelantar la estrategia completa, pero remarcaron que los denunciantes “no son víctimas”.

Bernardo Miguens y Mariano Sayour, exsecretario federal del Poder Judicial de la Nación, fueron designados este último fin de semana para representar a la ecuatoriana de 55 años y explicaron a LA NACION que el caso se encuentra en etapa preliminar, con la causa radicada en el expediente N° 36862/2025, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58.

La aerolínea ya inició un relevamiento interno para dilucidar si existieron maniobras fraudulentas y dar con los responsables.

Según confirmó la defensa, a la mujer, que se hacía llamar Karyna, le incautaron su teléfono celular y otros objetos personales clave para el análisis de la causa. Actualmente, continúa internada en una clínica en el barrio de Recoleta tras el intento de suicidio cometido hace diez días. “Fuimos designados durante el fin de semana y aún no tuvimos acceso al expediente. Estamos a la espera de que el juzgado nos habilite. Tenemos tres días para estudiar el caso”, adelantó Sayour a este medio.

Hasta ahora, la acusada no fue notificada formalmente de ninguna imputación. “Está denunciada por estafa, pero todavía no fue llamada a indagatoria. Cuando la convoquen, quedará en condición de imputada, pero eso no ocurrió hasta el momento”, precisaron los abogados de Karyna, en diálogo con LA NACION.

Según Sayour, todavía es prematuro definir una estrategia sólida, ya que no pudieron analizar en detalle el expediente. “No conocemos las denuncias ni la documentación presentada por las supuestas 200 víctimas. Necesitamos estudiar el caso antes de delinear cualquier postura definitiva”, señaló.

Los pasajes que ofrecía Karina se comenzaron a vender en los últimos dos años

La defensa también confirmó que Karyna permanece internada luego del intento de suicidio mediante ingesta indebida de fármacos. “La declaración de insania solo puede dictarla la jueza, con pericias médicas y pruebas contundentes. Por ahora, no estamos tramitando ninguna medida de incapacidad, pero podría evaluarse más adelante”, indicó Sayour a LA NACION.

Respecto al reclamo de los denunciantes, en relación al tipo penal que le podría caber a su defendida, Sayour remarcó que la maniobra de la venta de pasajes no necesariamente encuadra en una estafa clásica: “No veo, a simple vista, una maniobra de estafa piramidal ni un esquema Ponzi. Podría tratarse de un mal negocio, pero no necesariamente de una estafa. Para que se configure la estafa, tiene que existir un ardid idóneo. Es decir, un engaño capaz de inducir a error a la víctima, y que ese error produzca un perjuicio patrimonial. Si no existe idoneidad en el ardid, no se puede hablar de error”, remarcó enfatizando la necesidad de un análisis tanto objetivo como subjetivo de las circunstancias personales de cada caso puntual, ello con el fin de observar si las supuestas víctimas cumplieron o no con las mínimas diligencias necesarias para verificar lo que estaban adquiriendo.

Los vuelos salían y regresaban al aeropuerto de Ezeiza

En este contexto, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION, será la Justicia la que deberá evaluar si los denunciantes desplegaron medidas mínimas de autoprotección de su propio patrimonio, ya que el tipo penal de la estafa protege el patrimonio en la medida en que su titular haya observado el comportamiento exigible en orden a su protección, pero no en el caso en que se haya relajado en la observancia de sus deberes de autotutela.

Sayour adelantó que en el expediente aparecería mencionada una segunda mujer, Agustina, quien hasta hace poco figuraba como denunciante. “Por lo que pude conocer, según comentarios, la relevaron del juramento y hoy estaría como imputada debido a su presunta participación en la compra y venta de pasajes aéreos”, indicó el abogado a LA NACION.

Además, se refirió a la supuesta red detrás del negocio: “No me consta que haya una organización mayor detrás de Karyna. Por ahora, la causa se dirige contra ella y presuntamente contra Agustina. No sabemos si hay más implicados”, aseguró en diálogo con este medio.

Por orden del juez, la semana pasada se procedió con la incautación del teléfono celular de Karyna para realizar las pericias correspondientes. En cuanto a posibles embargos, restricciones o levantamientos del secreto bancario, el abogado reconoció que no hay medidas confirmadas. “Es probable que la fiscalía disponga que no salga del país, lo cual es una medida habitual en este tipo de causas. Pero Karyna vive en Argentina hace más de seis años, tiene DNI argentino, está internada y ya designó abogados. No hay indicios de fuga ni de que busque obstaculizar el proceso”, aseguró a LA NACION.

Además, manifestó que este caso no se trata de delitos violentos, sino de estafas relacionadas con el patrimonio. Lo que abre la puerta a posibles acuerdos o conciliaciones con los denunciantes. Esto significa que, en lugar de que el proceso penal avance hasta una condena, puede buscarse una solución por vías alternativas, como un acuerdo extrajudicial.

“El objetivo es resolver los conflictos penales con la menor trascendencia posible y restablecer el orden”, agregó el letrado, aludiendo a que este tipo de mecanismos buscan evitar procesos largos y costosos. Sin embargo, advirtió que la decisión no está tomada: “Va a ser materia de análisis cuando veamos el expediente y en qué estado se encuentre el proceso”, concluyó.