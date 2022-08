¿La 19 es la vencida? La defensa de Enrique Blaksley, el “Madoff argentino”, solicitó nuevamente el fin de la prisión preventiva

Esta semana comenzarán los alegatos de la acusación en la causa por la presunta megaestafa con al menos 318 damnificados por el derrumbe de las operaciones del holding Hope Funds. Y el principal acusado, al que los medios de prensa bautizaron como el “Madoff argentino” quiere llegar a esta instancia en libertad, tras haber pasado en prisión los últimos cuatro años y cuatro meses.

La defensa de Enrique Juan Blaksley Señorans presentó un nuevo pedido de cese de la prisión preventiva. Hasta ahora, cosecha 18 fracasos desde que se inició el juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, en febrero de 2021.

“Desde el cumplimiento del plazo previsto en la Ley 24.390 para mantener bajo prisión preventiva a una persona sin condena, que es de dos años, mediante sucesivas prórrogas, rechazos de solicitudes de cese y/o de reducción de caución real impuesta el 5 de marzo de 2021 y/o de no satisfacción de aquella, fundadas en distintos argumentos que se fueron plasmando en cada una de las 18 resoluciones adversas que Vuestra Excelencia dictara, han mantenido a mi defendido en encierro en su máxima expresión hasta el día de la fecha”, describe el escrito presentado por el abogado Mariano José Varela, defensor del presidente de la fallida Hope Funds.

Enrique Blaksley, en el juicio Captura de video

Varela espera que la 19ª presentación sea “la vencida”. Sostiene que la viabilidad de su nueva solicitud, en esta oportunidad, se asienta, justamente, en el argumento esgrimido por el TOF4 para decretar la última prórroga de la prisión preventiva desde el 10 de abril pasado y hasta el 10 de octubre próximo, fecha para la cual se espera que los alegatos de las partes aún no hayan concluido.

“La última de ellas, dictada con fecha 8/4/22 y a través de la cual se prorrogó la prisión preventiva que viene sufriendo mi asistido, por seis meses desde el 10/4/22 al 10/10/22, se basó, específica y textualmente, para hacerlo por seis meses y no por tres, como lo propiciara el Señor Fiscal [Abel Córdoba], en lo que se transcribe para mejor ilustración: Por lo expuesto, resulta necesario por las razones y todas las circunstancias apuntadas precedentemente, prorrogar la prisión preventiva decretada con respecto a Enrique Juan Blaksley Señorans por el plazo de seis (6) meses -a partir del día 10 de abril de 2022- [...] A su vez, corresponde aclarar que estimamos pertinente que la prórroga sea por el término referido –seis meses– y no por el plazo de tres meses propiciado por la acusación pública, en el entendimiento de que este último plazo resulta escaso para avanzar en debida forma con la recepción de la totalidad de la prueba admitida oportunamente y aquella otra tenida presente para el momento del debate, en tanto que en el plazo a prorrogarse se estima la finalización de las mismas y en la adopción de medidas o acuerdos probatorios que permitan a las partes convenir los hechos y las pruebas que no serán sometidas a contradicción”.

En concreto: el TOF juzgó necesario garantizar que Blaksley estuviera preso en el penal de Ezeiza mientras en el curso del juicio siguiera el desfile de testigos y de incorporación de prueba. Y esa etapa concluyó el jueves 25 de agosto, con la declaración del testigo Carlos Fitte (que se conectó desde Holanda) y la cuarta ampliación indagatoria del propio acusado.

“Queda claro del párrafo transcripto que Vuestra Excelencia fijó el plazo de prórroga de la prisión preventiva que viene sufriendo mi defendido, y lo justificó en la necesidad de que, dentro del plazo, culmine la recepción de la prueba: y ello ocurrió el pasado 25 de agosto, con la incorporación por lectura de la prueba documental admitida y con el testimonio del último de los testigos, Carlos Fitte. De allí que habiéndose cumplido la condición que Vuestra Excelencia estimó necesaria y que justificó prorrogar por seis meses la prisión preventiva que viene sufriendo Enrique Blaksley –cuya morigeración otorgada desde hace más de un año y cinco meses no se ha podido efectivizar ante la imposibilidad de satisfacer la caución real impuesta a tal fin [450 millones de pesos], debe, por sus propios fundamentos, cesar en lo inmediato, claro está, si nos atenemos a los términos y fundamentos en que fue prorrogada. Y ello es simplemente lo que solicito, sin más”, concluyó Varela.

Se espera que, antes de la audiencia del jueves, cuando los abogados de la querella de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) despliegue sus argumentos para justificar la acusación contra Blaksley y varios de sus colaboradores por delitos tales como lavado de dinero, evasión fiscal, defraudaciones y estafas cometidas a partir de la toma de millonarias inversiones de ahorristas privados a los que se les ofrecían, a cambio de prestar su dinero a Hope Funds para realizar operaciones en un amplio abanico de rubros, altas tasas de interés que, a partir de 2016, ya no pudieron pagar, lo que ocasionó una corrida que desmoronó el castillo de negocios del empresario y dio comienzo al mito del “Madoff argentino”.