La abogada del padre de Agostina puso en duda que la chica haya escrito la carta encontrada

La abuela de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, víctima del femicidio bajo investigación en la ciudad de Córdoba, reveló el miércoles el hallazgo de una carta en la habitación de su nieta. Sin embargo, la abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz, expresó este jueves sus dudas sobre la autenticidad del documento.

“Me resulta sumamente extraño que una nena de 14 años haga una aclaración de última voluntad. Es muy raro. No lo puedo procesar. Hay que ver si la escribió ella”, expresó la letrada en diálogo con TN.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba

Y acotó: “Que hablen del contenido de algo que han incorporado como material probatorio viola el secreto sumario. No deberían estar incorporándolo. No hace al hecho. No sé qué quieren demostrar en un momento de tanto dolor”.

Asimismo, la defensora cuestionó la excarcelación de Claudio Barrelier en 2025, tras ser detenido por privación ilegítima de la libertad, el único imputado por el asesinato de Agostina.

“Se podría haber evitado (el femicidio de la joven). Hay que hacer política de prevención y dejar de discriminar a las adolescentes por su vida sexual e íntima. Eso nos lleva a que luego nos oculten cosas. A Agostina la empiezan a matar cuando se la sacan al papá”, completó.

Qué decía la carta

Ante los medios y durante la marcha de Ni Una Menos, Elizabeth, la abuela de Agostina, dijo haber encontrado un carta en uno de los cajones de la habitación de su nieta. Según detalló en declaraciones a la prensa, la joven de 14 años hablaba allí de su vida y lo que “venía viviendo”.

“Aportamos la última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana”, señaló entre lágrimas.

Elizabeth, abuela de Agostina Vega, durante la marcha de Ni Una Menos Captura LN+

“Decía todo lo que ella venía viviendo. Prefiero en este momento no decirlo”, develó Elizabeth. Consultada sobre si la carta mencionaba a Claudio Barrelier, Elizabeth lo negó.

“Es de la vida que llevó desde que nació”, expresó. Luego, ante la pregunta de si el texto hacía mención alguna al padre de la menor, Gabriel Vega, aseguró: “Ella estaba muy enojada con la otra persona”.

Aunque Claudio Barrelier es hasta ahora el único detenido, la Justicia no descarta la participación de otras personas. Uno de los focos de la investigación está puesto en quienes convivían con el acusado en la vivienda donde habría ocurrido el crimen. Todos ya declararon ante la fiscalía, pero los investigadores intentan determinar si escucharon, advirtieron o incluso colaboraron en alguna etapa posterior al asesinato.