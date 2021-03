La búsqueda de Maia: “Si puede abusar de las criaturas, abusa”, dijo el hermano del cartonero sobre él

“Es una porquería, abusó de mi sobrino”, dijo Luis, el hermano de Carlos Alberto Sierra o Savanz, el hombre que es intensamente buscado por haberse llevado a Maia Yael Beloso, la niña de 7 años que está desaparecida desde el lunes, cuando el cartonero partió con ella, con la promesa de conseguirle una bicicleta nueva, desde Villa Lugano, en un campamento precario en el que la nena vivía con su mamá, casi debajo de la autopista Dellepiane y Escalada, hacia el oeste del conurbano, donde por estas horas se centran los operativos con más de 700 policías, drones, perros rastreadores y dos helicópteros.

Luis apuntó contra su hermano: “Si puede abusar de las criaturas, abusa”, afirmó. Según dijo, Savanz habría abusado de su sobrino, pero el hecho no fue denunciado: “Mi sobrino le contó a la mamá cuando tenía 12 años y no hicieron la denuncia porque mi sobrino le pidió, por vergüenza”. A partir de ese hecho, el sospechoso se alejó de la familia. “No tiene perdón, no lo escondemos, no lo queremos y no le abriría la puerta de mi casa ni a palos”, dijo.

Desde hace casi diez años que Luis no habla con su hermano; la última vez que lo vio fue hace cinco años, pero no dialogaron. “Sé la porquería que es, yo con él no hablo”, explicó. Antes de eso, según cuenta, cada tanto se presentaba en la casa de algún familiar, pero desaparecía cuando “hacía cagadas y manoseaba a chicos cuando aparecía en casa”.

La búsqueda de Maia: el paso a paso de la investigación y la última imagen

Otro de los que habló con TN fue Diego, el hermano mayor. Contó que sus hermanos le habían manifestado los casos de abuso, pero aclaró que por su parte nunca había tenido problemas: “En ese tema yo no puedo decir nada porque las veces que vino a casa nunca se comportó así”.

El hombre cuestionó que se diga que su hermano raptó a la pequeña siendo que “en todos los videos que se están mostrando él no la está arrastrando a ningún lado”. Dijo: “Por algo él se llevó a la nena, pero no la está obligando”. Aunque aclaró: “Sé que irse con ella es algo que no tendría que haber hecho nunca”.

Según explicaron los miembros de la familia, Savanz se crio en la calle. Lo caracterizan como un “nómade” porque desde hace siete años que deambula sin un hogar establecido. Siempre se caracterizó por tener gran afinidad por los niños. Diego cuenta: “Si le ponés a 15 muchachos jugando al truco o a 15 pibitos jugando a las bolitas, él se va con los pibitos”.

Consultado sobre por qué su hermano se llevó a Maia, dijo: “No sé, algo pasó con el muchacho nuevo [pareja de la madre de la niña], él y su mamá. Hace 15 días que lo conoce al muchacho”, declaró.

Además el hermano mayor dijo que el sospechoso podría “tener un retraso madurativo”, lo que le impediría tomar conciencia de la gravedad de lo que está haciendo. Según explico: “Tiene problemas que parece un muchacho grande, pero si ustedes se pone a jugar con él es un pibito”.

También explicó que “el apellido Savanz” lo tiene porque su madre era menor cuando lo tuvo.”Tenía 15 años y se hizo cargo una asistente social y quedó con el apellido de ella en la partida de nacimiento”, explicó Diego, que tiene 9 hijos y vive en la ciudad bonaerense de Luján.

“Espero que esto se termine, que lo encuentren y devuelvan a la nena. Mil disculpas a la familia por lo que está haciendo”, concluyó.

A pedido de la fiscalía, la jueza Fabiana Galletti, del Juzgado Nacional Nº57, ordenó hoy la captura y detención de Carlos Alberto Sierra (o Savanz).

