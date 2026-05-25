Moreno: la escena se repite, otra convocatoria laboral reúne a cientos de personas con CV en mano

La escena volvió a repetirse en Moreno. Personas con currículums en mano comenzaron a llegar desde la madrugada a la sucursal de Cabaña Don Theo, situada sobre la colectora sur del Acceso Oeste y Vélez Sarsfield, luego de que la empresa convocara públicamente a empresarios y empleadores para acercarse al lugar y retirar CV de quienes buscan trabajo.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales de la firma. “Este 25 de mayo a las 10 nos juntamos en Cabaña Don Theo Moreno en Colectora Sur Acceso Oeste al 3046 esquina Vélez Sarsfield, donde fue la gran convocatoria de más de 4000 personas buscando puestos de trabajo”, señalaron desde la cuenta oficial del emprendimiento.

En el mismo mensaje, la empresa agregó: “Convocamos a todos los empresarios, emprendedores y empleadores que quieran sumar su granito de arena con un puesto de trabajo o más. Súmate a esta campaña, vení a buscar tu CV y dale más oportunidades a esas más de 4000 familias que están buscando un lugar donde trabajar”.

A partir de esa publicación, durante la mañana volvió a observarse movimiento en las inmediaciones del predio. Varias personas se acercaron nuevamente con carpetas y currículums impresos, algunas de ellas desde las 6 de la mañana, con la expectativa de poder acceder a una oportunidad laboral o dejar sus datos ante posibles búsquedas de otras empresas.

La situación se da semanas después de la masiva convocatoria laboral realizada por la nueva sucursal del frigorífico, cuando más de 4000 personas hicieron fila durante horas —muchas desde la noche anterior— para postularse a uno de los 60 puestos de trabajo que ofrecerá la firma una vez finalizada la obra y puesta en funcionamiento la sede de Moreno.

Miles de personas hicieron fila durante horas —muchas desde la madrugada— frente a Cabaña Don Theo para entregar un currículum y postularse a uno de los 60 puestos laborales ofrecidos por el frigorífico Nicolás Suárez

En aquella oportunidad, la empresa había difundido un aviso en el que informaba que incorporaría personal “en todos los sectores” y convocaba a los interesados a presentarse con CV en mano en el predio donde se monta el nuevo frigorífico. Lo que siguió superó las previsiones de los organizadores: filas de varias cuadras, personas acampando desde la noche anterior, colectivos trasladando postulantes durante horas y miles de vecinos esperando en medio de las bajas temperaturas con la expectativa de conseguir empleo formal.

Calles de tierra, pozos y vecinos que sobreviven entre changas y trabajos informales: el paisaje cotidiano alrededor del nuevo frigorífico en Moreno Fabian Marelli

La imagen generó impacto en el distrito y volvió a poner en discusión la situación laboral en la zona oeste del conurbano bonaerense. Comerciantes, trabajadores y vecinos describieron entonces un contexto marcado por el desempleo, las changas y la caída de la actividad comercial. Al mismo tiempo, la llegada de la nueva sucursal de la empresa fue vista como una inversión que podría generar movimiento económico y nuevos puestos de trabajo en el municipio.

“Nosotros hicimos la convocatoria inicial para 60 puestos y recibimos más de 4000 currículums”, contó días atrás a LA NACION Fernando Majeras, uno de los dueños del emprendimiento. “Quedamos recontra sorprendidos. Habíamos hecho convocatorias en otras sucursales y nunca algo tan masivo. Pero también vimos mucha gente con ganas de trabajar. Siempre se dice que la gente no quiere laburar y la verdad es que vimos todo lo contrario”, agregó.

Fernando Majeras, dueño del frigorífico Cabaña Don Theo Fabian Marelli

La empresa nació en 2015 con una primera sucursal en Esteban Echeverría, luego abrió otra en Solano y actualmente avanza con el desembarco en Moreno. Según explicó Majeras, la elección de la zona surgió luego de buscar distintas locaciones durante el último año.

El empresario también destacó la diversidad de edades entre quienes se acercaron a dejar su currículum. “No pusimos límite de edad. Vinieron chicos de 18 años buscando su primer empleo y también personas de más de 70. Creo que la persona más grande tenía 75 años”, relató.

Tras la repercusión que tuvo la convocatoria inicial, desde la empresa adelantaron que intentarían articular con otros emprendimientos para ampliar las posibilidades laborales de quienes acercaron sus datos. “Estamos organizando encuentros con otros empresarios para ver si podemos ayudar a insertar laboralmente a más personas”, había señalado Majeras a este medio.

La publicación difundida por la firma durante las últimas horas generó además numerosas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios podían leerse mensajes de agradecimiento y expectativa por parte de personas que participaron de la convocatoria original.

“Hola realmente gracias, ojalá quedemos aunque sea en algún otro lugar. Gracias por ayudar y ser tan empático”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “La verdad es admirable cómo se preocupan por quienes fuimos a llevarles nuestros CV para tener una oportunidad para crear un mejor mañana. Sería lindo que cada empresario los tome como un ejemplo en esta situación que venimos atravesando y así podamos salir todos hacia adelante”.

También hubo mensajes de personas que expresaron su deseo de incorporarse a la empresa o conseguir una oportunidad a través de otros empleadores que puedan acceder a los currículums. “Agradezco lo que hacen por cada uno de los que llevamos nuestro CV. Espero tener la dicha de ser parte de su equipo y si no, de todos modos, más que agradecido por lo que están haciendo”, señaló otro de los comentarios publicados en la red social.

Mientras tanto, la selección definitiva de los 60 puestos originales todavía no fue confirmada por la empresa. En paralelo, la convocatoria para compartir los currículums con otros empresarios volvió a reunir a personas frente al predio de Moreno, en una postal que refleja la demanda laboral existente en distintos sectores del conurbano bonaerense.