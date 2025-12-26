La insólita explicación de “quioscos 24 horas” detrás de la contabilidad de un poderoso clan narco

Cuando fue indagado, Daniel C. sostuvo que el trabajo se lo había ofrecido su exabogado. Primero no aceptó. Pero después de un tiempo, como el negocio que en ese momento tenía iba a pérdida, cambió de planes. Entonces, según afirmó, pasó a manejar y controlar la recaudación de una franquicia de quioscos que atendía las 24 horas. A poco de empezar, explicó, se dio cuenta de que no era una tarea para hacer solo y convocó a su pareja y al cuñado de su madre.

Pero para la jueza federal de San Martín Alicia Vence, a partir de las pruebas reunidas en el expediente, Daniel C. “se encuentra vinculado con las actividades desplegadas por la empresa criminal conocida como el clan Villalba“. Y, sostuvo la magistrada, ”en este caso concreto se determinó que [junto con su pareja y el cuñado de su madre] haría la contabilidad del dinero y rendición de cuentas, producto de la comercialización de estupefacientes" dentro de los asentamientos El 18, Curita y Puerta 8, situados en los partidos bonaerenses de San Martín.

Así surge de una resolución a la que tuvo acceso LA NACION donde la jueza Vence procesó con prisión preventiva a Daniel C., sus dos máximos colaboradores y otros cuatro sospechosos por los delitos de tráfico de estupefacientes, agravado por haber intervenido tres o más personas organizadas para cometerlo y de la tenencia de armas y municiones de guerra y de uso civil.

Así escondía la droga la banda de Mameluco Villalba

Cuando la magistrada citó al clan Villalba se referiría a la organización históricamente liderada por Miguel Ángel Villalba, conocido popularmente como Mameluco. Se trata del capo narco que en algún momento quiso postularse como candidato a intendente de San Martín.

En septiembre pasado, Mameluco Villalba, que está preso cumpliendo una pena de 27 años de cárcel, comenzó a ser juzgado por la comercialización de cocaína mezclada con carfentanilo que provocó 24 muertes y 80 internaciones. Uno de los puntos de venta de la “droga fea”, como la definieron en su momento los propios sospechosos, fue el asentamiento conocido como Puerta 8, en Tres de Febrero, lugar donde también operaban los ahora procesados.

“Con relación a los descargos efectuados por los imputados [en referencia a Daniel C. y sus dos máximos colaboradores] considero que el profuso cuadro cargoso reunido echa por tierra cualquier intento defensa que se podría ensayar, que sin duda alguna tenían por finalidad mejorar sus comprometidas situaciones procesales. Es que a esta altura, sin demasiado esfuerzo, puedo concluir que si bien fueron contestes sobre el trabajo que realizaban y la forma en que lo organizaban, lo cierto y concreto es que sus dichos son mendaces al señalar que llevaban adelante la contabilidad de un maxiquiosco. En ese sentido, Daniel C., quien dijo ser el responsable, no pudo indicar cuál sería la cadena de dicho rubro comercial y/o aportar el dato del contacto que poseía y de quien habría recibido instrucciones”, afirmó la jueza Vence en la citada resolución, que también lleva la firma del secretario penal Hernán Roncaglia.

Los sospechosos habían sido detenidos a mediados del mes pasado en una serie de allanamientos hechos por detectives de la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Superintendencia Investigaciones Contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina (PFA).

La jueza Vence definió como “faena criminal” las actividades ilícitas que desplegaron los sospechosos. Cuando fueron detenidos los ahora procesados, el personal policial secuestró nueve kilos de cocaína, diez de marihuana, 100 dosis de tusi, droga sintética también conocida como cocaína rosa, US$490.000 (dinero que se puso a resguardo hasta que se determine si es producto del negocio del narcomenudeo), $14.683.500, dos chalecos antibalas, un chaleco policial táctico, cinco pistolas, tres revólveres y municiones

Los estupefacientes fraccionados secuestrados en poder de la organización narcocriminal PFA

Como informó LA NACION al momento de la detención de los sospechosos, el negocio del narcomenudeo que llevaba adelante la organización criminal se manejaba en turnos de 12 horas en los que se recaudaba 10.000.000 de pesos.

En los allanamientos hechos por la PFA se descubrió el singular escondite de los estupefacientes y del dinero: falsos desagües pluviales.

“En efecto, considero que se acreditó la intervención de los encausados en la operación revelada, como también el rol que cada una de ellos desarrollaba de cara a la provisión, fraccionamiento, transporte y armado de las dosis de sustancia prohibida para su posterior comercialización, incluso el movimiento de la suma de dinero recaudada, lo que sin duda alguna refleja las dimensiones de la organización delictual de la cual forman parte”, afirmó la jueza Vence al procesar a los sospechosos.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales, la investigación que derivó en los allanamientos y la detención de los sospechosos comenzó en abril pasado a partir de una transferencia de dinero que recibió un agente que cumplía funciones en Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en la ciudad de Rawson, donde en ese momento estaba alojado Mameluco Villalba.

“El dinero en ‘contraprestación’ para que el agente penitenciario ingrese en la cárcel, teléfonos celulares, chips, gaseosas, cervezas, pastillas y cigarrillos para Mameluco”, recordaron fuentes judiciales.

Entonces, la investigación se centró en determinar la relación de la persona que transfirió el dinero con la organización criminal liderada históricamente por Mameluco Villalba. Se trata de Daniel C., el sospechoso ahora procesado.

“Los procedimientos [de mediados del mes pasado] se iniciaron con la interceptación de dos vehículos en el momento en que intercambiaban bolsas en la zona céntrica de San Martín. En el interior de las bolsas había paquetes con billetes. Se trataba de la recaudación de un turno de tres puestos de venta de drogas: $10.000.000”, había dicho en su momento fuentes judiciales.

El dinero, según se desprende del expediente judicial, estaba separado por paquetes cada uno con anotaciones como “fina”, “jama”, “tusi” y “Curita”.

Para la jueza Vence y el secretario Roncaglia “fina” es como los sospechosos llamaban a la cocaína y jama a la marihuana. Curita, por uno de los asentamientos donde opera la banda.

“Quedó comprobado el rol que desarrollaba cada uno de los restantes imputados, incluso que las maniobras se realizaban de manera organizada y conjunta, orientada a la adquisición, acopio, traslado, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes e incluso, al movimiento del dinero adquirido por ello. Es más, se advierte a simple vista que las dosis habidas en los lugares de guarda -listas para su venta- poseen similares características, ya sea por su embalaje y colores, lo que prueba -aún más- que todos los imputados trabajaban bajo un denominador común, es decir bajo directivas que emanaban de una misma y única organización criminal”, afirmó la magistrada al procesar a los imputados.