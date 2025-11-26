LA NACION

La Ciudad le sacará la licencia de conducir a los motochorros y a los ladrones que protagonicen robos en autos

Lo anunció el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; en lo que va del año fueron de 125 delincuentes que usaron vehículos para cometer delitos

En lo que va del año, en la ciudad de Buenos Aires fueron detenidos 125 delincuentes que usaron vehículos para cometer delitos. Ahora, el gobierno porteño anunció que le sacará la licencia de conducir a los motochorros y a los ladrones que protagonicen robos con autos.

“El que comete un delito con moto o auto en la Ciudad se queda sin registro. En lo que va del año detuvimos a 125 delincuentes que usaron vehículos para robar y tenían licencias vigentes emitidas por la Ciudad. Esas licencias se dan de baja y lo mismo vamos a hacer con las de cada nuevo delincuente que detengamos. En la Ciudad, el orden no se negocia”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Según explicaron fuentes oficiales, se trata de una medida para “reforzar el plan integral de seguridad de la Ciudad” y “el sistema se podrá aplicar a partir de un intercambio de información entre dos áreas del gobierno: la Secretaría de Seguridad y la Dirección General de Habilitación de Conductores”.

La iniciativa contempla que la Secretaría de Seguridad notifique a la oficina responsable de emitir las licencias de conducir los datos de las personas que fueron detenidas por cometer delitos con autos o motos. Luego, la Dirección General de Habilitación de Conductores analizará esa información y aplicará la normativa vigente que llegaría hasta el retiro de las licencias de conducir.

“El trabajo en Seguridad es multidisciplinario y requiere la interacción y cooperación de todas las áreas del Estado. Por eso, esta decisión va en el sentido de quitarles herramientas a quienes buscan en el delito una forma de vida. Los hechos de inseguridad han ido mutando y muchos delincuentes utilizan hoy herramientas legales”, dijo el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro, que invitó a que la provincia de Buenos Aires y los municipios acompañen esta medida, que “busca combatir el delito y dificultar el accionar de los delincuentes”.

Según estadísticas oficiales, durante este año fueron detenidas en la ciudad de Buenos Aires 1021 delincuentes que cometieron delitos en motos y autos. “De ellos, 523 tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires y 446 tiene residencia en la ciudad. De estas 446 personas, 125 tenían licencias de conducir emitidas por el gobierno porteño. La información de esas 125 personas y de las que sean detenidas de ahora en adelante serán remitidas a la Dirección General de Habilitación de Conductores para la revisión de sus licencias y su baja”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

