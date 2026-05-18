Secuestraron armas y municiones en la previa de un acto sindical en Salta

Desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles no tienen dudas de que “se evitó una tragedia”. Lo dijeron en alusión al secuestro de armas de fuego y municiones en la previa de un acto en General Güemes, Salta, donde se presentaba la agrupación Azul y Blanca del gremio.

Así lo informaron a LA NACION fuentes gremiales y de la Policía de Salta, a cargo del operativo. Durante el procedimiento se secuestraron tres armas de fuego de distintos calibres, dos rifles de aire comprimido, más de 200 cartuchos de distintos calibres y clavos “miguelitos”.

“La Policía de Salta realizó un importante operativo preventivo de seguridad en distintos puntos de la provincia tras recibir una alerta por un posible enfrentamiento armado entre sindicalistas en el marco del lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca” del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, realizado en General Güemes”, informaron desde la fuerza de seguridad provincial.

Secuestraron armas en la previa de un acto sindical

Según la información oficial, antes del acceso a General Güemes “fueron interceptadas dos camionetas particulares en las que se desplazaban ocho personas identificadas como sindicalistas, oriundas de Mendoza, quienes se dirigían al encuentro gremial”.

Después del secuestro de las armas y las municiones, los ocho ocupantes de los dos vehículos fueron demorados y puestos a disposición de la Justicia.

“En el sector de Río Las Pavas se hizo el control de un colectivo con destino a la actividad sindical en el que viajaban 40 pasajeros provenientes del interior de Salta y de Jujuy. Durante la inspección se secuestraron armas blancas y tres personas fueron demoradas”, dijeron voceros de la Policía de Salta.

En el caso interviene la Fiscalía Penal de Salta. Voceros de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles definieron lo ocurrido como un hecho que “enluta a la familia sindical”.

“Para el sector petrolero de Salta y Jujuy, donde el sindicato tiene un peso enorme en la vida cotidiana de miles de familias, la imagen de un convoy armado cruzando provincias para reventar un acto gremial es una señal de alarma que va mucho más allá de la interna sindical. La pregunta que queda flotando es cuánto de esto ya venía ocurriendo sin que nadie lo viera”, sostuvieron desde la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles.

Y agregaron: “El dato que más pesa en la lectura de este episodio es el rango de los detenidos. No se trata de militantes de base arrastrados por la situación: ocho de los demorados son miembros de la comisión directiva del sindicato dirigido por Gabriel Barroso”.

El operativo estuvo coordinado por el jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos; el subjefe, Walter Toledo, y el director general de Seguridad, Luis Ríos.