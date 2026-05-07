Allanaron una penitenciaría de San Luis por el presunto ingreso de drogas para vender a los presos

Con un fuerte operativo de seguridad y bajo estricto hermetismo judicial, la Justicia ordenó una serie de allanamientos dentro del Complejo Penitenciario N°1 de San Luis en el marco de una investigación federal por presuntas maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos conexos.

Según informaron fuentes judiciales, los operativos fueron ejecutados de forma simultánea para asegurar el control de distintos sectores considerados clave dentro del complejo carcelario.

El despliegue incluyó requisas en pabellones, inspecciones sobre áreas internas del penal y procedimientos dirigidos a personas de interés para la investigación.

La magnitud del operativo obligó a extremar medidas de coordinación y reserva. Por esa razón, tanto la preparación como la ejecución de los allanamientos se mantuvieron bajo un estricto criterio de confidencialidad, limitado únicamente a las autoridades judiciales y a la fuerza federal interviniente.

Según consignó el portal www.fiscales.gob.ar, durante los procedimientos se secuestró material considerado relevante para la causa. Las medidas estuvieron orientadas a obtener evidencia física, documental y digital que permita avanzar sobre las hipótesis investigadas.

Aunque por el momento no trascendieron detalles específicos sobre los elementos incautados, fuentes vinculadas al expediente señalaron que los resultados serán incorporados a distintas pericias y análisis técnicos.

Uno de los puntos centrales del operativo fue garantizar el control simultáneo de sectores sensibles del establecimiento penitenciario para evitar movimientos internos que pudieran entorpecer la obtención de pruebas.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez de Garantías de la jurisdicción y ejecutados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal San Luis, con intervención del fiscal federal Cristian Rachid y la auxiliar fiscal Belén Daquino.

En el operativo también participó personal de la Gendarmería Nacional, con apoyo de la Fiscalía de Distrito Federal de Mendoza.

La causa permanece bajo secreto de sumario. Desde la fiscalía indicaron que una vez concluida esta etapa de la investigación y levantado el secreto parcial del expediente podrían darse a conocer mayores precisiones sobre el alcance de las maniobras investigadas y el resultado de las medidas realizadas.