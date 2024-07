La desaparición de Loan, en Corrientes: el minuto a minuto de la búsqueda del niño de cinco años

Escuchar

Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de Nueve de Julio, el jueves 13 de junio, según aseguró su familia.

Hay seis detenidos por el caso, entre quienes se cuentan un tío del chico, una funcionaria municipal y un jefe policial. Los vecinos reclaman la aparición con vida. Crecen las sospechas entorno a la declaración de la tía Laudelina. Los familiares cercanos insisten en la hipótesis del secuestro.

02.40 | La querella cree haber descubierto por dónde se llevaron al chico desde el Naranjal

José Peña, el padre de Loan, en el lugar por donde podría haber sido llevado su hijo Captura de video

Por José María Costa

El abogado Fernando Burlando, que representa en la querella a María Noguera, la madre de Loan Danilo Peña, realizó este martes al mediodía una inspección ocular en el escenario donde se produjo la desaparición del chico hace 19 días. Y cree que puede reproducir con suficiente verosimilitud cómo se llevaron al chico con rumbo y destino inciertos desde el naranjal situado a 600 metros de la casa de su abuela donde inicialmente se dijo que se había perdido. Le atribuyó la maniobra a Bernardino Benítez, uno de los primeros detenidos por el caso y esposo de Laudelina Peña, la tía de Loan que estuvo en el paraje Algarrobal el 13 de junio pasado a las 14.30, el “minuto cero” de la búsqueda que tiene en vilo al país.

A partir del análisis del lugar, contrastado con las declaraciones de los protagonistas, Burlando dedujo que Benítez lo llevó a través de un camino en el sentido contrario al de regreso a la senda que lo conducía a la casa de su abuela desde el Naranjal donde fue visto por última vez. Sostiene que cruzaron un campo vecino y llegó a una tranquera que le permitió acceder directamente a la ruta 12 sin pasar por la ruta 123, que es el camino usual para ir a Nueve de Julio desde el paraje Algarrobal.

02.30 | La mujer de un primo hermano de Loan desmintió la versión de que al chico lo atropellaron en el naranjal

Camila, la que sacó la foto del almuerzo, y al salir salió tapada porque llevaba un menor. Casa de Laudelina, la tía de Loan, con custodia de la Polícia Federal Argentina en 9 de julio, Corrientes Marcelo Manera

Por Germán de los Santos

La mentira se transformó en un rasgo esencial de la causa en la que se investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, cuyo paradero se desconoce desde hace 19 días. Este martes, Camila Núñez, esposa de un primo hermano de Loan, se presentó a declarar ante la fiscalía federal, donde –según fuentes judiciales– negó lo que denunció Laudelina Peña el sábado a la madrugada, cuando se presentó ante un representante del Ministerio Público provincial para declarar que el niño de cinco años había sido atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Pérez con su camioneta Ford Ranger.

01.30 | José Peña, el hermano de Loan: “Para mi los niños no mienten, los adultos se contradijeron”

En diálogo con LN+, José Peña, el hermano de Loan sostuvo que cree que fue secuestrado. “Para mi los niños no mienten. Joaquín y su otro compañerito dijeron lo que sabían. Los adultos se contradijeron. Yo estuve en la reconstrucción. Me partió el alma como se va a perder ahí. Cómo lo perdieron de vista”, dijo.

Además, planteó que hubo un direccionamiento en la búsqueda en los primeros días en donde se organizó hacia el norte y la ruta 23, pero no hacia el sur. “Para mi no se perdió, se lo llevaron. Fue una distracción al principio. Buscamos para el lado norte y no para el lado sur. Sí, más tarde, pero ya es tarde”. “Para mi hubo alguien más para que lo saquen de ahí”, indicó.

José Peña, hermano de Loan en LN+

01.00 | Camila, la prima de Loan: “Para mi se lo han llevado”

En diálogo con LN+, Camila contó cómo se siente tras lo ocurrido y a casi tres semanas de la desaparición de Loan. “Es muy difícil superar lo que pasó. Me sorprendió la declaración de Laudelina. Me temó como algo muy de lleno esa versión”.

Insistió que ella estuvo todo el tiempo con Laudelina en el Naranjal y explicó que la necesidad de ir a buscar las naranjas a aquella zona se debe a que producto de las sequías “las frutas maduraron en diferentes fechas. Las del naranjal son más dulces”.

Camila, prima de Loan Captura de video

Además, postuló: “Mi tía y yo nos regresamos, pero por otro caminito que también hay ahí dentro del campo”. Y sostuvo que fue por el llamado de Antonio que se enteró de la desaparición del chico. “Cuando se recibe el llamado soy la primera que salgo a buscarlo”.

“Todos recalcan que pasó en ese lugar pero no pasó ahí, porque en lugar de encontrarme con Loan me encontré con los demás chicos. Para mi se lo han llevado”, opinó.

